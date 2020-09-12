Türk pazarına Bulgarlardan yoğun ilgi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türk pazarına Bulgarlardan yoğun ilgi

İHA

Türk pazarına Bulgarlardan yoğun ilgi

Bulgaristan’ın Kapitan Andrevo Gümrük Kapısı'nı 1 ay süreyle PCR testi olmaksızın açmasının ardından, Edirne’de Bulgar turist yoğunluğu yaşanıyor. Türk Lirası karşısında değer kazanan Bulgar Levhası ve kur farkı nedeniyle Bulgarlar, kahvaltılıkları dahi birçok ürünü Edirne’den alıyor.
Edirne’de, her hafta Cumartesi günü kurulan semt pazarında, Bulgar turist yoğunluğu yaşanıyor. Neredeyse semt sakinlerinden daha çok Bulgar turistleri ağırlayan pazar sakinleri, durumdan gayet memnun olduklarını söyledi.

Bulgar Leva avantajını kullanıyor
Kahvaltılık ürünler başta olmak üzere, birçok ürün kalemini Edirne’den alan Bulgarlar, Türk Lirası’nın karşısında oldukça değer kazanan Leva para birimleri nedeniyle sınır şehri olan Edirne’yi tercih ediyor.
Pandemi sürecinde, yaklaşık 6 boyunca kapalı olan sınır kapılarında, ilk olarak PCR testi uygulaması ve oturum izni isteyen Bulgar yetkililer, 1 Eylül itibariyle 1 ay boyunca PCR testi uygulamasını kaldırması nedeniyle, Edirne’de ciddi bir Bulgar turist yoğunluğu yaşanıyor.
Bulgar turistlerin gelmesiyle beraber pazar esnafının da satışları arttı. Alışverişe pazara gelen Bulgar turistler çoğunlukla yufka, baklava, bakliyat, peynir, zeytin ve kıyafet tezgâhlarına ilgi gösteriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Almanya'dan Türkiye'ye 42 gün pedal çevirdi, 18 kilo verdi
YEREL HABERLER Almanya'dan Türkiye'ye 42 gün pedal çevirdi, 18 kilo ...
Edirne'ye gelen Bulgar turistlere, kendi dillerinde koronavirüs uyarısı
YEREL HABERLER Edirne'ye gelen Bulgar turistlere, kendi dillerinde ...
Saros'a batırılan tarihi eserlerin kopyaları, dalgıçların ilgisini çekiyor
YEREL HABERLER Saros'a batırılan tarihi eserlerin kopyaları, ...
Edirne jandarmasından Covid 19 denetimleri sürüyor 3 kıraathaneye 2 bin 700 TL idari para cezası kesildi
YEREL HABERLER Edirne jandarmasından Covid 19 denetimleri sürüyor 3 ...
Ağaçların altına bırakılan poşetlerde 354 gram bonzai ele geçirildi
YEREL HABERLER Ağaçların altına bırakılan poşetlerde 354 gram bonzai ...
Motosiklet hırsızı yakalandı
YEREL HABERLER Motosiklet hırsızı yakalandı
Kaçak et ve içki operasyonu
YEREL HABERLER Kaçak et ve içki operasyonu
Moldova'dan gelen araçta kaçak içki ve et ele geçirildi
YEREL HABERLER Moldova'dan gelen araçta kaçak içki ve et ele ...
Edirne'ye gelen komşu turistlere, Bulgarca afişlerle 'koronavirüs tedbiri' uyarısı
YEREL HABERLER Edirne'ye gelen komşu turistlere, Bulgarca afişlerle ...
Vali Canalp: "Kurallara uyulması sevindirici"
YEREL HABERLER Vali Canalp: "Kurallara uyulması sevindirici"
Edirne'de koronavirüs denetimleri sıklaştı (2)
YEREL HABERLER Edirne'de koronavirüs denetimleri sıklaştı (2)
Polisi gören maskesini taktı
YEREL HABERLER Polisi gören maskesini taktı
Edirne'de koronavirüs denetimleri sıklaştı
YEREL HABERLER Edirne'de koronavirüs denetimleri sıklaştı
Zehirlendiği iddia edilen köpeklerin sahibinden afişli tepki
YEREL HABERLER Zehirlendiği iddia edilen köpeklerin sahibinden ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X