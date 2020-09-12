Türk pazarına Bulgarlardan yoğun ilgi

Bulgaristan’ın Kapitan Andrevo Gümrük Kapısı'nı 1 ay süreyle PCR testi olmaksızın açmasının ardından, Edirne’de Bulgar turist yoğunluğu yaşanıyor. Türk Lirası karşısında değer kazanan Bulgar Levhası ve kur farkı nedeniyle Bulgarlar, kahvaltılıkları dahi birçok ürünü Edirne’den alıyor.

Edirne’de, her hafta Cumartesi günü kurulan semt pazarında, Bulgar turist yoğunluğu yaşanıyor. Neredeyse semt sakinlerinden daha çok Bulgar turistleri ağırlayan pazar sakinleri, durumdan gayet memnun olduklarını söyledi.



Bulgar Leva avantajını kullanıyor

Kahvaltılık ürünler başta olmak üzere, birçok ürün kalemini Edirne’den alan Bulgarlar, Türk Lirası’nın karşısında oldukça değer kazanan Leva para birimleri nedeniyle sınır şehri olan Edirne’yi tercih ediyor.

Pandemi sürecinde, yaklaşık 6 boyunca kapalı olan sınır kapılarında, ilk olarak PCR testi uygulaması ve oturum izni isteyen Bulgar yetkililer, 1 Eylül itibariyle 1 ay boyunca PCR testi uygulamasını kaldırması nedeniyle, Edirne’de ciddi bir Bulgar turist yoğunluğu yaşanıyor.

Bulgar turistlerin gelmesiyle beraber pazar esnafının da satışları arttı. Alışverişe pazara gelen Bulgar turistler çoğunlukla yufka, baklava, bakliyat, peynir, zeytin ve kıyafet tezgâhlarına ilgi gösteriyor.

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