Edirne'de çifte cinayet; 2 kişiyi öldürüp, kaçtı



ENEZ (Edirne),(DHA)EDİRNE´nin Enez ilçesinde, Ahmet Y., önce lokantada birlikte yemek yediği Ergün Balcı´yı, daha sonra ise kahvede oturan Sebahattin Işık´ı tabancayla vurarak öldürdü. Jandarma, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, ilçeye bağlı Sultaniçe köyünde meydana geldi. Ahmet Y., köydeki bir lokantada birlikte yemek yedikleri Ergün Balcı´yla henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Ahmet Y., belinden çıkardığı tabancayla Balcı´yı vurdu. Ergün Balcı ağır yaralanırken, Ahmet Y., olay yerinden ayrıldı. Ahmet Y., bu sırada köydeki kahvenin önünde oturan Sebahattin Işık´ı da vurdu. Işık, olay yerinde, Balcı´da kaldırıldığı Enez Devlet Hastanesi´nde hayatlarını kaybetti. Ergün Balcı ve Sebahattin Işık´ın cenazeleri, otopsi için hastane morguna konuldu. Jandarma, olayın ardından kaçan Ahmet Y.´nin yakalanması için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Enez Ünsal YÜCEL

2020-09-14 11:05:58



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