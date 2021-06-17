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Edirne’de muhtar Covid-19’dan hayatını kaybetti

İHA

Edirne’de muhtar Covid-19’dan hayatını kaybetti

Edirne’nin Yeniimaret Mahallesi Muhtarı 74 yaşındaki Süleyman Amaç, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Edirne’de korona virüs hastalığına yakalanan ve KOAH hastası olduğu öğrenilen Yeniimaret Mahallesi Muhtarı 74 yaşındaki Süleyman Amaç, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi görmeye başladı. Muhtar Amaç, bir süredir korona virüs tedavisi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Muhtar Amaç’ın vefatı mahalle halkını derinden üzdü.

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