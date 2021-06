Kanocular Meriç Nehri'nde kürek çekti

Otomobil durağa daldı, can pazarı yaşandı

Edirne'de kano sporcuları Meriç Nehri'nde kürek çekti.

Edirne Doğa Sporları Kulübü (EDOSK) kano branşı sporcuları, kanolarını suya indirerek nehirde kürek çekti. Kano turuna Meriç Köprüsü yakınlarından başlayan sporcular, turu Süvari Köprüsü'nde tamamladı.

Kano turuna katılan Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Özlem Altun, “Kanoya ilk defa biniyorum. Daha önce deniz kenarlarında kanoya binmişliğim var ama Meriç Nehrinde ilk tecrübem olacak. Ellimden geldiği kadar her türlü spora yönelmeye çalışıyorum. Belli bir yaştan sonra vücudu zinde tutmak ve yaşam kalitemi artırmak için Edirne’deki her türlü spor faaliyetlerinden faydalanmak istiyorum. Madem böyle bir kano faaliyeti var bende katılayım dedim. Suyu seviyorum, denizi seviyorum, ellimden geldiğince yürüyüşlere de katılıyorum" dedi.

EDOSK Başkanı Fatih Altun ise, “8 yıldır Tunca ve Meriç Nehri'nde çevremizdeki Karadeniz Saroz Körfezi olmak üzere bize yakın olan her türlü akarsularda kano etkinliği düzenliyoruz, kulüp olarak 7 tane kanomuz bulunmaktadır. Edirne’de de başka kano düzenleyen kano etkinliği yok. 7 – 8 senedir yaptığımız bu sporu buradaki insanlarımıza sevdirmeye çalışıyoruz. Anı zamanda kano sporu nehirlerin turizme açılamasını bir girişim olarak değerlendiriyoruz. Burada Meriç Nehrinde bulunan iskeleden kanolarımızı suya indireceğiz. Daha sonra Meriç Köprüsünün altından geçerek Süvari Köprüsüne kadar 5 kilometrelik nehir boyunca kürek çekeceğiz. Aynı zamanda hem eğlence hem spor hem de görenlerin ilgisini çekecek bir spor yapacağız” ifadelerini kullandı.

Renkli görüntülerin ardından tamamlamak kano turu tamamlandı.

