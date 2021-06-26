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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuvvetli rüzgar, pazaryerini birbirine kattı

İHA

Kuvvetli rüzgar, pazaryerini birbirine kattı

Edirne’nin Keşan ilçesinde şiddetli rüzgar pazaryerini vurdu. Pazar şemsiyelerinin uçtuğu ve kırıldığı halk pazarında telaş hakimdi.
Trakya’nın birçok kesiminde etkili olan yağışlı hava, öğle saatlerinde Keşan’a geldi. Yağmur öncesi şehre ulaşan kuvvetli rüzgardan şehir sokakları gibi halk pazarı da nasibini aldı. Sert esen rüzgarın girdiği pazaryerinde tezgah şemsiyeleri uçtu, bazı şemsiyeler ise rüzgarın şiddetine daha fazla dayanamayarak kırıldı. Bir süre için adeta savaş alanına dönen pazaryerinde büyük bir telaş meydana geldi.
Yaşanan olumsuz durum karşısında çaresiz kalan pazarcı esnafı, şemsiyelerini uçmaması için tutmaya çalışırken bir yandan da fırtına gelmeden önce alışverişlerini yaparak evlerine dönmek isteyen müşterileriyle ilgilendi. Pazar şemsiyelerini sıkı sıkıya tutan esnaf bir taraftan fiyat soran müşterilerine cevap verdi, diğer yandan da satış yapmaya çalıştı. Bu sırada çok sayıda kişi de kapalı alanlarla kendilerini korumaya çalıştı.
Yağmurun gelmesiyle birlikte rüzgar şiddetini yitirirken, deyim yerindeyse kaosa dönen hayat normale döndü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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