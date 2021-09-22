Tarlada çıkan yangın, evlere ulaşmadan söndürüldü

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Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde tarlada başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle yakındaki evlere ulaşmadan söndürüldü.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde tarlada başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek, otluk ve çalılık alana sıçradı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, yakındaki evlere sıçramadan, ekiplerin 20 dakikalık müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının söndürüldüğünü öğrenen vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

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