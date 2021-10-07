İpsala'da 8 kilometreyi bulan tır kuyruğu Göçmenler, kaçak olarak bindiği tırda yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İpsala'da 8 kilometreyi bulan tır kuyruğu Göçmenler, kaçak olarak bindiği tırda yakalandı

İHA

İpsala'da 8 kilometreyi bulan tır kuyruğu Göçmenler, kaçak olarak bindiği tırda yakalandı

Edirne’nin İpsala Sınır Kapısında yurt dışına çıkış yapmak için bekleyen tırlar, 8 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Oluşan tır kuyruğu, gün içerisinde daha da artarak, İpsala’dan Keşan yönüne doğru Kumdere sapağına kadar uzadı. Göçmenler, kaçak olarak bindiği tırda yakalandı.
İHA muhabirine konuşan Tır şoförü Necmi Barka, Yunanistan Selanik’e yük götürdüğünü, sabah sıraya girdiğini, sıranın kendisine ne zaman geleceğini bilmediğini söyledi. Barka, ayrıca mülteciler buraya gelip araçlarına binmeye çalıştıklarını ifade etti.

"Kaçak mülteciler tırların altına giriyorlar"
Tır şoförü Necmi Barka, "Mülteciler tırların altlarına giriyor, burada sıkışıp ölüyorlar, yine biz suçlu oluyoruz, niye araçlar kontrol edilmiyor diye. Gece karanlığında ve şoförün en yorgun olduğu zamanda geliyorlar. ayrıca mülteciler gece buraya akın akın geliyorlar tırın gümrük mührünü kesip içine giriyorlar, aracın brandalarını kesiyorlar. Mültecilere İstanbul’dan gelip onlara yardım edenler var, minibüslerle getiriyorlar. En az iki gün süre sabaha kadar mülteci bekleyeceğiz. Bizim yetkililer bu ise çözüm bulunması gerekir. Gümrük sahasında tek peron çalışıyor" dedi.

"Can güvenliğimiz yok, mal güvenliğimiz yok"
Bir başka tır şoförü Rüştü Yılmazer ise yükünü Yunanistan Alexsandroupolis'e yük götürdüğünü belirtti. Yılmazer, "Dün akşam sıraya girdik. Sabaha kadar mültecilerle mücadelemiz devam ediyor. Yetkililer acilen bu işe çözüm bulunması gerekir. Can güvenliğimiz yok, mal güvenliğimiz yok. Sürekli fener elimizde araçlara bakıyoruz. Geçen hafta bir arkadaşımız rahmetli oldu. Tır parkı yapılıyor, bittiğinde inşallah rahat ederiz.

"İpsala Sınır Kapısı'ndaki sıra sistemi çözülsün"
Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki yoğunluktan diğer araçların İpsala Sınır Kapısı'na yöneldiğini ifade eden Yılmazer, "İpsala gümrük yetkililerinden, Karayolları yetkilerinden Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nden rica ediyoruz. İpsala’daki sıra sistemini çözün. Bir vatandaşımız daha ölmesin, araçlarımıza mülteci girmesin, bir arkadaşımız Yunanistan’da ceza evine girmesin. 20 saattir buradayım" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Öğrencilere trafik eğitimi verildi
YEREL HABERLER Öğrencilere trafik eğitimi verildi
Sınır kapılarında 'kaçak göçmen' denetimi arttı, TIR kuyrukları uzadı
YEREL HABERLER Sınır kapılarında 'kaçak göçmen' denetimi arttı, TIR ...
Evde korkutan yangın
YEREL HABERLER Evde korkutan yangın
Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğday 2 lira 681 kuruştan satıldı
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert ...
Emekli astsubaylar, afetle mücadelede güce güç katacak
YEREL HABERLER Emekli astsubaylar, afetle mücadelede güce güç ...
150 metre sürüklenen tırdan burnu bile kanamadan çıktı
YEREL HABERLER 150 metre sürüklenen tırdan burnu bile kanamadan ...
UNESCO eğitimde kalite ve dijital dönüşüm kürsüsü çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER UNESCO eğitimde kalite ve dijital dönüşüm kürsüsü ...
Türk kolonyasına, İskandinav ülkelerinden yoğun talep
YEREL HABERLER Türk kolonyasına, İskandinav ülkelerinden yoğun talep
Alev alev yanan traktör küle döndü
YEREL HABERLER Alev alev yanan traktör küle döndü
Keşan Kent Müzesi’nde tarihi doku gün yüzüne çıkıyor
YEREL HABERLER Keşan Kent Müzesi’nde tarihi doku gün yüzüne çıkıyor
Kaya: "Kooperatifimizin kimseye borcu yok, 4 milyon lira paramız var"
YEREL HABERLER Kaya: "Kooperatifimizin kimseye borcu yok, 4 milyon ...
Edirne´ye gelen Yunan ve Bulgarlardan tezgahlardaki balıklara yoğun ilgi
YEREL HABERLER Edirne´ye gelen Yunan ve Bulgarlardan tezgahlardaki ...
Edirne’de tezgahlar lüfer balığıyla şenlendi
YEREL HABERLER Edirne’de tezgahlar lüfer balığıyla şenlendi
Doç. Dr. Güvendir’in TÜBİTAK bilimsel eğitim etkinliği başvurusu onaylandı
YEREL HABERLER Doç. Dr. Güvendir’in TÜBİTAK bilimsel eğitim ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.