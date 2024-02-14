Edirne Valisi Yunus Sezer'i Bulgaristan'dan bölge müftüleri ziyaret etti

Bulgaristan'ın Kırcaali Bölge Müftüsü Basri Eminefendi ve Haskova Bölge Müftüsü Erhan Recep, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sezer, makamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Eminefendi ve Recep'e teşekkür etti.

Öte yandan Yeniimaret Spor Kulübü Başkanı Harun Yolsormaz ve Edirne Yediyolağzı Esnafları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Nejat Yavuz da Vali Sezer'i ziyaret etti.

Yolsormaz, Vali Sezer'e adının yazılı olduğu forma hediye etti.