İlkokul arkadaşlıkları hayat arkadaşlığına dönüşen 61 yıllık evli çift hoşgörüyü tavsiye ediyor

GÖKHAN ZOBAR - Edirne'de ilkokulda başlayan arkadaşlıkları hayat arkadaşlığıyla süren Barlas çifti evliliklerini sevgi ve saygıyla 61 yıldır her şartta sürdürüyor.

Uzunköprü ilçesinde aynı okula giderken tanışan Selahattin ve Ayşe çiftinin arkadaşlıkları zaman içinde aşka dönüştü.

Ailelerin tanışmasının ardından 17 yaşında nişanlanan çift, 26 yaşına geldikleri 1963 yılında hayatlarını birleştirdi.

Mutlu evliliklerini sürdüren iki çocuk sahibi Selahattin (87) ve Ayşe (87) Barlas çifti, yaşadıkları sağlık sorunlarının ardından daha iyi bakım alabilmek için 3 yıl önce Edirne Huzurevine yerleşti.

Evlendikleri ilk günden bu yana aynı sevgi ve hoşgörüyle yaşamlarına devam eden çift huzurevinde günlerini neşeyle sürdürüyor.

- "İlkokul arkadaşım hayat arkadaşım oldu"

Selahattin Barlas, AA muhabirine bir gün olsun elini bırakmadığı eşiyle mutlu bir yaşam geçirdiğini söyledi.

Çocuk yaşta tanıştığı eşiyle bir ömrü paylaştıklarını belirten Barlas, "Rahmetli kayınpederim 'Askere gidip gelmeden kızımı vermem' dedi. Askere gidip geldim, Allah'ın izniyle ailesinden istedik. 17 Mart 1963 tarihinde eşimle hayatımı birleştirdim. İlkokul arkadaşım hayat arkadaşım oldu." dedi.

Barlas, uzun süreli evliliğin sırrının karşılıklı saygı ve hoşgörüden geçtiğini ifade etti.

Evliliklerde zaman zaman sıkıntılar yaşanabildiğini bu yüzden çiftlerin anlayışlı olması gerektiğini anlatan Barlas şöyle devam etti:

"Sinirlendiğim zaman dışarı çıkıp geziyorum. Ama eşime kesinlikle kötü bir söz söylemiyorum. Onun kalbini kesinlikle kırmam. Dışarıda stresimi atar gelirim. Biz birbirimizin gözüne bakıyoruz. Konuştuklarımıza dikkat ediyoruz ve saygı duyuyoruz. Kavga ettiğimizi hiç hatırlamıyorum. Ben eşim göre biraz daha hareketliyim. Elimden geldiği kadar ona hizmet ediyorum. O benim hayat arkadaşım. Yaşamımız boyunca tatlı hatıralarımız oldu. Bizden sonra gelen nesillere örnek olmak önemli."

Barlas, huzurevindeki yaşamlarından çok memnun olduklarını her türlü imkanın kendilerine sağlandığını da sözlerine ekledi.

- "Her şeyin başı sabır"

Ayşe Barlas da ilk günkü sevgiyle evliliklerini sürdürdüklerini dile getirdi.

Birbirlerini kırmadan bir yaşam geçirdiklerini ifade eden Barlas, "Her şeyin başı sabır. Bir tartışma yaşandığında kim hatalıysa o kendini geri çeker. Böyle olduğunda sorun yaşanmaz. İki tane çocuk büyüttük biri doktor biri avukat. Evlatlarımızı da sevgiyle büyüttük. Her ilişkide olduğu gibi tartışmalar olmuştur ama geldi geçti. Dargınlık, küskünlük olmadı." diye konuştu.