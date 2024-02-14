Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        İlkokul arkadaşlıkları hayat arkadaşlığına dönüşen 61 yıllık evli çift hoşgörüyü tavsiye ediyor

        GÖKHAN ZOBAR - Edirne'de ilkokulda başlayan arkadaşlıkları hayat arkadaşlığıyla süren Barlas çifti evliliklerini sevgi ve saygıyla 61 yıldır her şartta sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 12:16 Güncelleme: 14.02.2024 - 12:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlkokul arkadaşlıkları hayat arkadaşlığına dönüşen 61 yıllık evli çift hoşgörüyü tavsiye ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        GÖKHAN ZOBAR - Edirne'de ilkokulda başlayan arkadaşlıkları hayat arkadaşlığıyla süren Barlas çifti evliliklerini sevgi ve saygıyla 61 yıldır her şartta sürdürüyor.

        Uzunköprü ilçesinde aynı okula giderken tanışan Selahattin ve Ayşe çiftinin arkadaşlıkları zaman içinde aşka dönüştü.

        Ailelerin tanışmasının ardından 17 yaşında nişanlanan çift, 26 yaşına geldikleri 1963 yılında hayatlarını birleştirdi.

        Mutlu evliliklerini sürdüren iki çocuk sahibi Selahattin (87) ve Ayşe (87) Barlas çifti, yaşadıkları sağlık sorunlarının ardından daha iyi bakım alabilmek için 3 yıl önce Edirne Huzurevine yerleşti.

        Evlendikleri ilk günden bu yana aynı sevgi ve hoşgörüyle yaşamlarına devam eden çift huzurevinde günlerini neşeyle sürdürüyor.

        - "İlkokul arkadaşım hayat arkadaşım oldu"

        Selahattin Barlas, AA muhabirine bir gün olsun elini bırakmadığı eşiyle mutlu bir yaşam geçirdiğini söyledi.

        Çocuk yaşta tanıştığı eşiyle bir ömrü paylaştıklarını belirten Barlas, "Rahmetli kayınpederim 'Askere gidip gelmeden kızımı vermem' dedi. Askere gidip geldim, Allah'ın izniyle ailesinden istedik. 17 Mart 1963 tarihinde eşimle hayatımı birleştirdim. İlkokul arkadaşım hayat arkadaşım oldu." dedi.

        Barlas, uzun süreli evliliğin sırrının karşılıklı saygı ve hoşgörüden geçtiğini ifade etti.

        Evliliklerde zaman zaman sıkıntılar yaşanabildiğini bu yüzden çiftlerin anlayışlı olması gerektiğini anlatan Barlas şöyle devam etti:

        "Sinirlendiğim zaman dışarı çıkıp geziyorum. Ama eşime kesinlikle kötü bir söz söylemiyorum. Onun kalbini kesinlikle kırmam. Dışarıda stresimi atar gelirim. Biz birbirimizin gözüne bakıyoruz. Konuştuklarımıza dikkat ediyoruz ve saygı duyuyoruz. Kavga ettiğimizi hiç hatırlamıyorum. Ben eşim göre biraz daha hareketliyim. Elimden geldiği kadar ona hizmet ediyorum. O benim hayat arkadaşım. Yaşamımız boyunca tatlı hatıralarımız oldu. Bizden sonra gelen nesillere örnek olmak önemli."

        Barlas, huzurevindeki yaşamlarından çok memnun olduklarını her türlü imkanın kendilerine sağlandığını da sözlerine ekledi.

        - "Her şeyin başı sabır"

        Ayşe Barlas da ilk günkü sevgiyle evliliklerini sürdürdüklerini dile getirdi.

        Birbirlerini kırmadan bir yaşam geçirdiklerini ifade eden Barlas, "Her şeyin başı sabır. Bir tartışma yaşandığında kim hatalıysa o kendini geri çeker. Böyle olduğunda sorun yaşanmaz. İki tane çocuk büyüttük biri doktor biri avukat. Evlatlarımızı da sevgiyle büyüttük. Her ilişkide olduğu gibi tartışmalar olmuştur ama geldi geçti. Dargınlık, küskünlük olmadı." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        SSR Mining hisseleri eridi
        SSR Mining hisseleri eridi
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Rica üzerine cinayet işledi! Beraatini istedi!
        Rica üzerine cinayet işledi! Beraatini istedi!
        Yangın çıkarmak isteyen teröristlere dava!
        Yangın çıkarmak isteyen teröristlere dava!
        "Hayatımı mahvetti"
        "Hayatımı mahvetti"
        Kulübeye çakıldı!
        Kulübeye çakıldı!
        Vasiyetini değiştirmiş
        Vasiyetini değiştirmiş
        4 günde 2 rekor!
        4 günde 2 rekor!
        O anlar kamerada! Hırsız çelik kasanın altında kaldı!
        O anlar kamerada! Hırsız çelik kasanın altında kaldı!
        Fincanları tükürerek temizleyen işletmecinin ifadesi ortaya çıktı!
        Fincanları tükürerek temizleyen işletmecinin ifadesi ortaya çıktı!
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        Berkay ve Hasan... 16 yaşında 2 ölüm!
        Berkay ve Hasan... 16 yaşında 2 ölüm!
        Aurier görücüye çıkacak!
        Aurier görücüye çıkacak!
        "Dünya, 'tehlikeli bir on yılla' karşı karşıya"
        "Dünya, 'tehlikeli bir on yılla' karşı karşıya"
        ABD'de 148 yıl sonra bir ilk
        ABD'de 148 yıl sonra bir ilk
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        "Bankaların kredi verme iştahı artacak"
        "Bankaların kredi verme iştahı artacak"

        Benzer Haberler

        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        GÜNCELLEME - Edirne'de hijyen kurallarına uymayan kahve dükkanı mühürlendi
        GÜNCELLEME - Edirne'de hijyen kurallarına uymayan kahve dükkanı mühürlendi
        Edirne'de hijyen kurallarına uymayan kahve dükkanı mühürlendi
        Edirne'de hijyen kurallarına uymayan kahve dükkanı mühürlendi
        Edirne'de işletmecinin fincanları tükürerek temizlediği anlar, kamerada (2)
        Edirne'de işletmecinin fincanları tükürerek temizlediği anlar, kamerada (2)
        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı İba, ziyaretlerini sürdürüyor
        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı İba, ziyaretlerini sürdürüyor