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        Edirne'de 15 bin dekar tarım arazisi suyla buluşacak

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Lalapaşa ilçesindeki sulama projeleriyle 15 bin dekar tarım arazisinin suyla buluşacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 14:15 Güncelleme: 14.02.2024 - 14:22
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        Edirne'de 15 bin dekar tarım arazisi suyla buluşacak
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, Lalapaşa ilçesindeki sulama projeleriyle 15 bin dekar tarım arazisinin suyla buluşacağını bildirdi.

        Vali Sezer, Lalapaşa 1 ve Lalapaşa 2 göletlerinin sulama hatlarıyla ilgili eksik imalatların tamamlanması için sözleşme imzalandığını belirtti.

        Bölgede çalışmalara başlandığını aktaran Sezer, "Proje ile toplamda 15 bin dekar alanın kapalı sistem şebekeyle sulanması sağlanacak. Bizlere olan desteklerinden dolayı ilimiz adına Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı’ya, bakanlık ve DSİ yetkililerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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        Galeri

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