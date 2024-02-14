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        Edirne'de asayiş

        Edirne'nin İpsala ilçesinde motosiklet çalan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 10:56 Güncelleme: 14.02.2024 - 10:56
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        Edirne'de asayiş
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        Edirne'nin İpsala ilçesinde motosiklet çalan şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri motosiklet hırsızlığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Olayla ilgili A.K. ve M.K. gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen A.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        - Uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

        Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi, İpsala ve Keşan ilçelerinde bazı adreslere operasyon düzenledi.

        Adreslerdeki aramalarda 8 gram esrar, 10 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        - İnşaatından malzemeler çalındı

        Edirne'de inşaatından malzeme çalınan kişi polise başvurdu.

        Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki inşaatını kontrol eden A.E, bazı malzemelerin çalındığını fark etti.

        A.E, Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

        - Evden hırsızlık

        Keşan'da evinden mobilyaları çalınan kişi polise başvurdu.

        Yenimescit Mahallesi'nde yaşayan S.K, evindeki bazı eşyaların çalındığını fark etti.

        S.K, Keşan Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

        - Tabanca ve şarjör ele geçirildi

        Edirne'nin Enez ilçesinde bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada tabanca ve şarjör geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Yenice köyündeki devriyesinde durumundan şüphelendikleri kişinin üzerini aradı.

        Aramada tabanca ve şarjör ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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