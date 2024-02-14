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        Edirne'de motosiklet çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

        Edirne'nin İpsala ilçesinde bir evden motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 15:51 Güncelleme: 14.02.2024 - 15:51
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        Edirne'de motosiklet çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
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        Edirne'nin İpsala ilçesinde bir evden motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İpsala'ya bağlı Hacıköy köyündeki bir evden motosiklet hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, yaptıkları çalışmalarda şüpheliler A.K. ve M.K'yı gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Bulunan motosiklet sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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