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Destici: Selahattin Demirtaş, elbette hapiste olacak

DHA

Destici: Selahattin Demirtaş, elbette hapiste olacak


Ünsal YÜCEL/ KEŞAN (Edirne), (DHA)BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş´ın serbest bırakılması için dışarıdan müdahale edildiğini belirterek, "Selahattin Demirtaş, elbette hapiste olacaktır. Nerede olacak? 5 yıldızlı otelde tatil mi yapacak? `Buraya Apo´nun heykelini dikeceğiz´ diyen adam nerede olacak? 7 yıldızlı otelde mi olacak? İnsanları kışkırtıp, sokağa döküp 37 kişinin hunharca katledilmesi talimatını vereceksin, milleti ayaklandıracaksın, sonra elini kolunu sallayarak gezecek mi? Elbette hukuk ve yargı bunun cezasını verecek" dedi.
Edirne´nin Keşan ilçesindeki parti binası açılışı için kente gelen BBP lideri Destici'yi Alparslan Türkeş Meydanı´nda partililer karşıladı. Destici, ardından esnaf ziyareti yaptı. Kasap tezgahının başına geçerek bıçakla et kesen Destici, konfeksiyon ziyaretinde de yakınlarına hediye etmek için tülbent satın aldı. Destici, daha sonra parti binasının açılış kurdelesini kesti, balkondan partililere hitap etti.
'BİR AN ÖNCE CEZALAR VERİLMELİ'
BBP Genel Başkanı Destici, tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş´ın cezasının bir an önce kesinleşmesini istediklerini belirterek, şunları söyledi: 
"Türkiye´de bulunan 10 ülke büyükelçisinin Türkiye´nin içişlerine müdahale etme hadsizliği göstererek bizim yargımızın verdiği kararlarla ilgili bir takım müdahale çabalarını ve neredeyse `Derhal bırakılsın´ şeklinde talimat verme hadsizliklerini de buradan kınıyorum. Vatan, millet düşmanlarına, milleti birbirine düşürmek için tezgah kuranlara, terör örgütü PKK´nın sözcülüğünü yapan, onun şubesi olan, HDP´nin eş başkanlığını yapan, 6-8 Ekim olaylarında milleti kışkırtarak 37 tane Kürt kökenli vatandaşımızın 2´si polis olmak üzere şehit edilmesinin müsebbibi olan Selahattin Demirtaş, elbette ki hapiste olacaktır. Nerede olacak? 5 yıldızlı otelde tatil mi yapacak? 'Buraya Apo´nun heykelini dikeceğiz' diyen adam nerede olacak? 7 yıldızlı otelde mi olacak? İnsanları kışkırtıp, sokağa döküp 37 kişinin hunharca katledilmesi talimatını vereceksin, milleti ayaklandıracaksın, ondan sonra elini kolunu sallayarak gezecek mi? Elbette gezmeyecek. Elbette hukuk ve yargı bunun cezasını verecek. Burada yapılması gereken ne? Bu davaların sonuçlandırılması ve dolayısıyla ne Avrupa´nın ne de içeridekilerin de eline koz vermemek gerekiyor. Bir an önce mahkeme tamamlansın, cezaları kesilsin ve böylece de hiç kimse ağzını açamasın. Ne içeriden ne de dışarıdan. Biz hukukun çabuk işlemesinin ve bu uzun tutukluluk sürelerinin sona ermesini ve artık cezalarının verilmesini istiyoruz. Aradan 4-5 sene geçmiş. Dolayısıyla bu mahkemeler bu kadar uzun sürmemeli. Bir an önce bu cezalar verilmeli."
`TÜRKİYE´Yİ SIKIŞTIRMAYA ÇALIŞTIRIYOR´
Hükümetin doğal gaz ve petrol arama çalışmalarından asla vazgeçmemesi gerektiğini belirten Destici, "Bu atılan adımlardan asla vazgeçilmemeli ve bu adımlar sonuna kadar sürdürülmelidir. Amerika bir taraftan, Avrupa Birliği bir taraftan, Rusya bir taraftan bir haline, boyuna, posuna bakmadan Yunanistan bir taraftan Türkiye´yi sıkıştırmaya çalıştırıyor. Aslında bu Yunanistan´ın kendi başına cesaret edebileceği bir şey değil ama arkasına Avrupa Birliği´ni ve ABD´yi alarak güya Türkiye´ye kafa tuttuğunu sanıyor ama biz onlara buradan bir kere daha hatırlatırız. Atatürk´ün liderliğinde İzmir´de nasıl denize döküldüklerini hatırlatırız. Amerika´nın Dedeağaç başta olmak üzere belli Yunan adalarında üs kurmalarına güvenmesinler. Fransa´nın kendilerine uçak ya da gemi vermesine, Avrupa Birliği üyesi ülkelerinin kendilerini desteklemesine güvenmesinler" dedi. DHA-Politika Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2021-10-23 16:29:19

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