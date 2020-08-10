Dünya genelinde etkisini gösteren koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle TVF Voleybol TV Youtube kanalından gerçekleşen kura çekiminde, 2020-2021 voleybol sezonu AXA Sigorta Efeler Ligi ve Sultanlar Ligi fikstürleri belli oldu.
Kura çekimine Türkiye Voleybol Federasyonu Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış katıldı.
Axa Sigorta Efeler Ligi'nde 1. Devre karşılaşmaları 13 Eylül - 24 Kasım 2020 tarihleri arasında, 2. Devre karşılaşmaları 28 Kasım 2020 - 06 Mart 2021 tarihleri arasında oynanacak.
Sultanlar Ligi'nde ise 1. Devre karşılaşmaları 12 Eylül - 17 Kasım 2020 tarihleri arasında, 2. Devre karşılaşmaları 22 Kasım 2020 - 28 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ilk haftanın programı şöyle;
Haliliye Belediyespor-Altekma
Fenerbahçe HDI Sigorta-Sorgun Belediyespor
Arkasspor-Galatasaray
Tokat Belediye Plevne-Arhavi Voleybol
Halkbank-Afyon Belediye Yüntaş
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor
İnegöl Belediyespor-Ziraat Bankası
Spor Toto-Solhanspor
Sultanlar Ligi'nde ise ilk haftanın maçları şöyle;
Türk Hava Yolları-Sarıyer Belediyespor
Fenerbahçe Opet-Beşiktaş
Aydın Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray
Eczacıbaşı VitrA-Sistem9 Yeşilyurt
Karayolları-VakıfBank
Nilüfer Belediyespor-Beylikdüzü Voleybol İhtisas
Çan Gençlik Kalespor-İlbank
PTT-Kuzeyboru
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