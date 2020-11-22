Black Friday yani Efsane Cuma indirimleri için geri sayım başladı. Peki, Efsane Cuma yani Black Friday ne zaman başlıyor? Merak edenler için saatlerle ilgili detayları haberimizde derledik. İşte, merak edilen tarih...

BLACK FRİDAY 2020 NE ZAMAN, HANGİ GÜN??

Türkiye’nin alışveriş günü, efsane indirimlerle 23 Kasım’da başlıyor. Binlerce işletme ve markanın bulunduğu Hepsiburada platformunda alışveriş listesini hazırlayanlar, milyonlarca üründe efsane fırsatları yakalayacaklar.



Türkiye ve bölgesinin lider e-ticaret platformu Hepsiburada, 40’a yakın kategoride, 30 milyonu aşkın ürün çeşidiyle her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği “Efsane Cuma” için hazırlıklarını tamamladı. Gebze’de 100 bin metrekare alana kurulu, e-ticaretin en büyük operasyon merkezine sahip olan Hepsiburada, üstün teknolojiye sahip altyapısıyla Türkiye’de e-ticaretin gelişimine ve dijital dönüşüme katkı sağlarken tüketicilerin en iyi markalı ürünlere en “Efsane” fiyatlarla ulaşması için çalışıyor.



Hepsiburada Dev Ekosistemiyle Efsane Cuma’ya Hazır!

Hepsiburada, teknoloji altyapısından, operasyona, pazarlamadan ürün tedariği ve planlamasına kadar tüm süreçlerini Efsane Cuma için eksiksiz olarak tamamladı. Yılın en avantajlı gününde müşterilerine on binlerce iş ortağı ile birlikte mükemmel bir alışveriş deneyimi yaşatmak için kolları sıvayan lider e-ticaret platformu, bu önemli günü unutulmaz indirim ve kampanyaların yanı sıra, kusursuz operasyonları ve finansal destek hizmetleriyle de müşterilerine sunmaya hazırlanıyor.



- 100.000 m2’lik bölgenin en büyük Akıllı Operasyon Merkezi’nde rekor sayıda milyonlarca ürün Efsane Cuma için depolandı. Hepsiburada platformunda yer alan on binlerce iş ortağı ve marka bu güne özel olarak hazırlıklarını tamamladı.

- Yaşanan Covid 19 önlemleri kapsamında, Efsane Cuma’da da müşterilerin sağlığını güvence altına almak adına, sipariş verilecek ürünlerin yüksek önlemler altında dezenfekte edilip, paketlenip müşterilere ulaştırılması sürdürülecek.

- Hepsiburada’nın yılsonuna kadar taahhüt ettiği 5000 kişilik istihdam paketi sayesinde, yoğun talep ile karşılaşılan Efsane Cuma’da müşterilere siparişleri hızlı ve güvenilir şekilde ulaşmaya devam edecek.

- Türkiye’nin önemli kargo firmaları ve Hepsiburada’nın lojistik sektörüne yenilikçi bakış açısı getiren iştiraki Hepsijet’in bu önemli günde, Türkiye’nin 81 iline siparişleri sorunsuz ulaştırması için planlamalar yapıldı.

- Özel proje ekipleri oluşturularak, müşteri iç görü analizleri ve araştırmaları sonucunda kampanya ve indirim planlamaları yapıldı.

-Müşteriler tek bir alışverişte birden fazla kredi kartıyla ödeme yapabilmesini sağlayan “çoklu kredi kartı” hizmetinden faydalanabilecek.

- Müşteriler yılın en avantajlı gününde ihtiyaçlarını ertelemeyerek, 36 aya varan vade alternatifleri sunan online alışveriş kredisi seçeneğini kullanarak alışveriş yapabilecek.

- İndirimler ve stoğu azalan ürünler için alarm servisleri devreye alınarak müşterilerin avantajlardan maksimum yararlanması sağlanacak.

- Dev markalarla sürpriz ürün anlaşmaları yapıldı. Modadan elektroniğe, anne bebek ve çocuk ürünlerinden, beyaz eşyaya, temizlik ve kişisel bakımdan kitap ve kırtasiye ürünlerine kadar 40’ı aşkın kategoride milyonlarca üründe herkesi şaşırtacak efsane indirimler Efsane Cuma’da yerini alacak.

Efsane İndirimleri kaçırmak istemeyenlere özel “İndirim Alarmı” servisi

Hepsiburada, sunduğu milyonlarca çeşit ürün arasından favori ürünlerini efsane indirimlerle hızlıca, tükenmeden almak isteyen muşterileri için “indirim alarmı” servisini devreye aldı. Buna göre, ürün detay sayfalarında bulunan alarm simgesi tıklanarak “indirim alarmı kur” butonu ile kullanıcılar istediği 10 ürüne özel indirim alarmı kurabilecek. Bu ürünler indirime girdiği anda müşterilere bildirim yoluyla bilgi verilecek. Müşteriler alarm kurdukları ürünleri “Listelerim” sayfasından görüntüleyip yönetebilecekler. Bu servisten faydalanabilmek için kullanıcıların Hepsiburada uygulamasının son sürümünü cihazlarında güncellemiş olmaları gerekiyor. Sunulan yeni servisler kapsamında ayrıca müşterilere listeye ekledikleri ve stoğu azalan ürünler için de otomatik bilgilendirme yapılacak. Böylece Efsane Cuma’da beğenilen ürünler kaçırmadan sipariş edilebilecek.



Efsane bir alışveriş deneyimi yaşamak isteyenlere tüyolar

Hepsiburada uygulamasını cep telefonunuza indirin, hemen bir hesap oluşturun ve bildirimlerinizi açık hale getirin. Eğer uygulamayı çoktan yüklediyseniz tüm servislerden eksiksiz faydalanabilmek için uygulamanın son sürümü için güncelleme yapın.

Hayalinizdeki ürünleri, ürün detay sayfasındaki “Beğendiklerim” veya “Listelerim”e ekleyin.

İndirim alarmınızı kurun, böylece seçtiğiniz ürünlerde Efsane indirimler başladığı anda ürünlerin hepsine hızlı ve kolayca ulaşabilirsiniz.

İhtiyaçlarınızı ertelememek için tek tıkla online alışveriş kredisi fırsatını incelemeyi unutmayın.

Kart limitlerinizin alışverişinizi tamamlamanıza engel olmaması için çoklu kredi kartı ile ödeme yöntemini deneyebilirsiniz.



Geçen sene Efsane Cuma’da Neler Olmuştu?

- En çok rağbet edilen kategoriler Sağlık ve Temizlik Ürünleri, Temel Tüketim ve Anne & Bebek & Oyuncak kategorileri oldu.

- En çok talep gören ürünler akıllı telefon, elektronik diş fırçası, bilgisayar, akıllı bileklik gibi elektronik aletler oldu.

- En çok alışveriş yapılan saat 24.00 olarak gerçekleşti.

- Efsane Cuma alışverişinin %60’ından fazlası Anadolu illerinden geldi (İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Bursa, Kocaeli, Antalya, Adana, Konya, Mardin) Bakalım bu sene hangi iller olacak?

- Dakikada 1.500’ün üzerinde ürün sipariş verildi.

- 12 milyon ziyarete ev sahipliği yapıldı.

- Efsane Cuma haftasında site trafiği, müşteri sayısı ve sipariş sayısı 8 kata kadar artış gösterdi.

