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Ege Denizi’nde kuvvetli fırtına bekleniyor

Ege Denizi’nde rüzgarın yarından itibaren kuvvetlenerek kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Ege Denizi’nde kuvvetli fırtına bekleniyor
İHA

Meteoroloji verilerine göre, “Kuzey Ege’de rüzgarın, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren kuvvetlenerek güney yönlerden 6 ila 8 bofor kuvvetinde (40-74 km/sa) fırtına, zaman zaman 9 bofor kuvvetinde kuvvetli fırtına (75-88 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Güney Ege’de rüzgarın, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek güney yönlerden 6 ila 8 bofor kuvvetinde (40-74 km/sa) fırtına, zaman zaman 9 bofor kuvvetinde kuvvetli fırtına (75-88 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

Ege Denizi genelinde beklenen fırtınanın Cuma günü gece saatlerinde Güney Ege'de, Cumartesi günü sabah saatlerinde Kuzey Ege'de etkisini kaybetmesi beklenmektedir” denildi.

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