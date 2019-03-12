Tofaş’ın 1 milyar doları aşan yatırımla hayata geçirdiği Egea model ailesinin hatchback ve station wagon modelleri, Mart ayı itibariyle yeni versiyonlarıyla satışa sunuldu. Tasarım anlamında dinamik özellikleriyle diğer donanım seçeneklerinde ayrılan Street, S-Design ve Sport modellerinin, sportiflik beklentisi olan otomobil severlere yönelik olarak geliştirildiği belirtildi.

'SATIŞLARIMIZIN YÜZDE 97'Sİ YERLİ ÜRETİM'

Fiat’ın Ocak ayı sonunda Türkiye’de 50 ilde 'en çok tercih edilen marka' olduğu bilgisini veren Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, "Kasım 2015’ten 2019’un Şubat ayı sonuna kadar Türkiye'deki toplam Egea satışı 132 bin adet olarak gerçekleşti. Bu satış adedinin 120 binlik kısmını Egea Sedan tek başına yaptı. Aynı dönemde 10 bin adet Egea HB ve 2 bin adet Egea SW satışı gerçekleştirdik. Pazara yeni sunduğumuz Street, S-Design ve Sport donanım versiyonlarıyla da Egea HB ve Egea SW’ye çok daha fazla bir dinamizm kazandırmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Pazara dair değerlendirmelerde de bulunan Aytaç, "2019 yılının ilk 2 ayı sonunda pazarın lideri Fiat markası oldu. Pazarda toplam satışlarda, özellikle teşviklerin devreye girmesi ile beraber yerli araçların toplam pazardan aldığı pay yılın ilk iki ayında yüzde 42’nin üzerine çıktı. Fiat markası olarak hem otomobil hem de ticari araç olmak üzere toplam satışlarımızın yüzde 97’sini, yılın ilk 2 ayında yerli üretim, yani Tofaş Fabrikası’nda ürettiğimiz araçlar oluşturdu” diye konuştu.

Aytaç, Street, S-Design ve Sport versiyonları ile Fiat Motor Sporları Takımı’nın yarattığı dinamizm algısını seri üretim otomobillerde sunmayı hedeflediklerini de dile getirdi.

EN PAHALI VERSİYON 125 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

77 bin 500 TL’den başlayan fiyat etiketiyle satışa sunulan Egea Hatchback’in Street donanımı sportif ayrıntılarıyla dikkat çekiyor. 16 inç alaşımlı siyah jantları, siyah radyatör ızgarası, siyah cam çerçeveleri, siyah ayna kapakları ve kapı kollarıyla farklılaşan Egea Street’te karartılmış arka camlar da yer alıyor.

Fiat Egea Hatchback ve Egea Station Wagon ailesinde sunulan bir diğer yeni versiyon olan S-Design'in ise iç ve dış tasarımında sportif ögeler bulunuyor. 116 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan Fiat Egea Hatcback S-Design’in ve iç mekânında vites topuzundan direksiyon simidine, koltuklarından gösterge ekranına kadar spor detaylar ön plana çıkıyor. Fiat Egea HB ve SW S-Design’ın dış tarafında ise özel tasarım farlar, ön tampondan arkaya kadar uzanan dinamik tasarım detayları ve 17 inç alaşımlı sportif jantlar ilk bakışta dikkat çeken özellikler arasında yer alıyor.

125 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan Fiat Egea HB Sport ise en dinamik görünümlü Egea modeli konumunda bulunuyor. Yeniden tasarlanan ön ve arka tampon tasarımı ve ve difüzörleriyle dikkat çeken Egea HB Sport’a özel olarak yeni marşpiyel eklentileri ve spoyler de ekleniyor.

Kapı kolları, ayna kapakları ve radyatör ızgarası parlak siyaha boyanan Fiat Egea HB Sport’ta 18 inçlik jantlara yer veriliyor. Otomobilin iç mekânında ise yine Sport için özel olarak hazırlanan siyah detaylara sahip kokpit ve özel koltuklar, versiyonu diğer kardeşlerinden ayırıyor.