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Haberlerİş-YaşamEGİAD'dan İzmir depremi için yardım kampanyası - Haberler
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EGİAD'dan deprem için yardım kampanyası

İzmir'de 6.6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından EGİAD İş dünyası, zarar görenler için yardım kampanyası başlattı.

EGİAD'dan İzmir depremi için yardım kampanyası - Haberler
HABERTURK.COM

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yakınlarını kaybedenlere baş sağlığı yaralılara şifalar dileyen Ege Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Mustafa Aslan, tüm İzmirlilere geçmiş olsun dileklerini iletirken depremzedeler için yardım kampanyası başlattıklarını duyurdu.

Aslan, "İzmir bu korkunç sınavın üstesinden gelecektir, her türlü yardıma hazırız. Depremin ardından destek için yetkililere ulaştık. Bilgi aldık ve hemen koordine olduk. Başta gıda olmak üzere birçok ihtiyaç maddesini belirleyerek harekete geçtik. Üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralılara şifalar diliyoruz" dedi.

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