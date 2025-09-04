Habertürk
        Eğirdir ve Hoyran göllerinde kuraklık | Son dakika haberleri

        Eğirdir ve Hoyran göllerinde kuraklık etkisi: Su seviyesi düştü

        Isparta'nın önemli su kaynaklarından Eğirdir ile Hoyran göllerinin su seviyesi, kuraklık nedeniyle düştü

        Giriş: 04.09.2025 - 18:29 Güncelleme: 04.09.2025 - 18:29
        Eğirdir ve Hoyran göllerinde kuraklık
        Isparta'nın Eğirdir ve Hoyran göllerinin su seviyesi kuraklık nedeniyle düştü.

        Türkiye'nin dördüncü büyük tatlı su gölü olan Eğirdir ile yıllardır doğal olarak bağlantılı şekilde aynı havzayı besleyen Hoyran Gölü arasında kuraklık nedeniyle adacıklar oluştu.

        Son yıllarda artan sıcaklıklar, yağışlardaki azalma ve tarımsal sulama nedeniyle göllerin seviyesinde düşüş yaşanırken, iki göl bazı noktalarda birbirinden ayrıldı.

        Bölgedeki balıkçılar da göldeki değişimlerden olumsuz etkilendi. Özellikle sazan ve sudak gibi ekonomik değeri yüksek türlerin avcılığında azalma olduğu belirtildi.

        Eğirdir ve Hoyran göllerinin korunmasının yalnızca Isparta için değil, bölgenin tarımı, balıkçılığı ve biyolojik çeşitliliği açısından da kritik öneme sahip olduğu değerlendiriliyor.

