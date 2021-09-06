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Ekin Türkmen arkadaşlarına sitem etti

Kısa bir süre önce baba acısı yaşayan oyuncu Ekin Türkmen, duygusal bir paylaşımda bulundu. "Baba ölümü empatisi kurulamayan bir duyguymuş." diyen Türkmen, bazı dostlarına da "Acımı paylaşan mesajınızın üstüne eğlendiğiniz fotonuz koymanız insanı acıtıyor." diyerek, göndermede bulundu

Ekin Türkmen arkadaşlarına sitem etti: Eğlenceli paylaşımlarınız insanı acıtıyor! - Magazin haberleri
Arkadaşlarına sitem etti
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HABERTURK.COM

Ünlü oyuncu Ekin Türkmen (37), kısa bir süre önce kaybettiği babasının ardından duygusal bir yazı kaleme aldı.

Annesi, babası ve kardeşiyle birlikte yıllar önce çekilen fotoğrafı yayınlayan Türkmen, paylaşımında, "Baba ölümü, empatisi kurulamayan bir duyguymuş." ifadelerini kullandı.

"KAYIPLARI OLAN ARKADAŞLARIMI HİÇ ANLAYAMAMIŞIM"

Ünlü oyuncu, daha sonra sözlerini şu şekilde sürdürdü:

İnsanın babasının ölümü öyle "zamanla alışacaksın" teselli cümlesindeki gibi alışılacak türden bir acı değilmiş... Hatta acı değilmiş! Derin bir ağrı... Kemiğinin kırılması gibi, iyileşse de bir ömür soğukta sızlayan... Bileğinin burkulması gibi, zamanla tekrarlayan yürüdükçe ağrıyan, kendini sürekli hatırlatan bir ağrı. Bedeninden bir parçanı kaybetmiş gibi eksikliğini hissettiğin, ara sıra unutup tekrar tekrar hatırladığın, bir "ah" bir "keşke"... Baba ölümü empatisi kurulamayan bir duyguymuş. Kayıpları olan arkadaşlarımı hiç anlayamamışım acısının yanına bile yaklaşamamışım. Anlasam da bir damla yardımım olmazmış ya o da ayrı... Arayan ve açamadığım tüm arkadaşlarım, inanın konuşmak zor oluyor, tekrar yaşıyorum o anı. Desteğiniz için teşekkür ediyorum. Daha iyiyim daha iyi iletişim kurabiliyorum.

"DÜNYAYA DÜŞMAN OLUYORSUN"

Kendisini bu süreçte arayan, soran arkadaşlarına teşekkür eden Ekin Türkmen, bazı dostlarına da "İnsan bir kayıp yaşadığında gündelik mecburi işlerinin yükünü alacak arkadaşlar arıyor bir de seninle yas tutan bir kaç dost... Acımı paylaşan mesajınızın üstüne eğlendiğiniz fotonuz koymanız acıtıyor insanı. Dünyaya düşman oluyorsun zaten. 3 gün zor değil aslında, 3 gün yeter aslında... Ha bir de en önemlisi öyle bir bakış açısı kazanıyorsun ki insanın içini görüyorsun ve öyle bir kendine dönüyorsun ki kendinle tanışıyorsun. Ve son olarak zaman kısa, zaman hızlı, zaman az, sevmek lazım sadece sevmek..." diyerek, göndermede bulundu.

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