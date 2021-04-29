"SOSYALLEŞEMİYORUM"

Öte yandan ünlü oyuncu, geçtiğimiz haftalarda Bebek trafiğinde görüntülenmişti. Keyifli halleriyle dikkat çeken Türkmen, gazetecilere, "Şu pandemi bir geçse her şey güzel olacak. Sosyalleşemiyorum şu an. Sadece işlerle ilgileniyorum" ifadelerini kullanmıştı.