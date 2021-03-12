Ekin Türkmen: Sosyalleşemiyorum

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Ekin Türkmen, önceki gün Bebek trafiğinde aracının içinde görüntülendi. Keyifli halleriyle dikkat çeken Türkmen, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

"SOSYALLEŞEMİYORUM"

36 yaşındaki Ekin Türkmen, gazetecilere, "Şu pandemi bir geçse her şey güzel olacak. Sosyalleşemiyorum şu an. Sadece işlerle ilgileniyorum" açıklamasını yaptı.

"FORMUMA DİKKAT EDİYORUM"

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda ketojenik diyet yaptığını belirtmişti. Türkmen, konuyla ilgili, "Formuma dikkat ediyorum" açıklamasını yapmıştı.