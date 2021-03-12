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Ekin Türkmen: Sosyalleşemiyorum

Önceki gün Bebek'te objektiflere yansıyan oyuncu Ekin Türkmen, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Türkmen, "Şu pandemi bir geçse her şey güzel olacak. Sosyalleşemiyorum şu an. Sadece işlerle ilgileniyorum" dedi

Ekin Türkmen: Sosyalleşemiyorum - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Ekin Türkmen, önceki gün Bebek trafiğinde aracının içinde görüntülendi. Keyifli halleriyle dikkat çeken Türkmen, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

"SOSYALLEŞEMİYORUM"

36 yaşındaki Ekin Türkmen, gazetecilere, "Şu pandemi bir geçse her şey güzel olacak. Sosyalleşemiyorum şu an. Sadece işlerle ilgileniyorum" açıklamasını yaptı.

"FORMUMA DİKKAT EDİYORUM"

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda ketojenik diyet yaptığını belirtmişti. Türkmen, konuyla ilgili, "Formuma dikkat ediyorum" açıklamasını yapmıştı.

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