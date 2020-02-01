Ekipler araçtan düşerek yaralanan kişi için seferber oldu

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçeye 30 kilometre mesafedeki Narlı Mahallesi'nde araçtan saman indiren Zeki Koyun düşerek yaralandı.
Kolunda ve vücudunda kırıklar oluşan Koyun'u, kar ve tipi nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, yetkililerden yardım istedi.
Bölgeye yönlendirilen Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, dört saat süren çalışmanın ardından kapalı yolu açarak sağlık görevlilerinin mahalleye ulaşmasını sağladı.
Müdahalenin ardından ambulansla Çatak Devlet Hastanesine götürülen Koyun'un durumunun iyi olduğu bildirildi.
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