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        Haberler Ekonomi Maden ABD Enerji Bakanlığı'ndan kritik mineralleri hedefleyen madencilik projelerine 162 milyon dolar kaynak

        ABD Enerji Bakanlığı'ndan kritik mineralleri hedefleyen madencilik projelerine 162 milyon dolar kaynak

        ABD Enerji Bakanlığı'na (DoE) bağlı Kritik Madenler ve Enerji İnovasyon Ofisi, toplam 162 milyon dolarlık federal fon için dokuz madencilik projesini seçti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 11:36 Güncelleme:
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        ABD Enerji Bakanlığı'ndan belirli madencilik projelerine 162 milyon dolar kaynak

        ABD Enerji Bakanlığı (DOE); enerji, savunma ve imalat sektörlerinde yerli kaynakları güçlendirmeye yönelik çalışmaların parçası olarak, maden atıklarından ve endüstriyel hammaddelerden kritik mineralleri geri kazanmak için 162 milyon dolarlık potansiyel fon sağlayacak dokuz projeyi seçti

        Projeler; mevcut madenler, atık sahaları, endüstriyel tesisler ve diğer hammaddeler kullanılarak skandiyum, bakır, antimon ve nadir toprak elementlerini hedefliyor. Programın, teknolojileri laboratuvar ve pilot aşamalarından ticari üretime doğru taşımayı amaçladığı ifade edildi.

        Enerji Bakan Yardımcısı Audrey Robertson yaptığı açıklamada "Mevcut laboratuvar ve pilot ölçekli tesislerden yararlanmak, enerji, savunma ve ekonomik güvenliğimiz için gerekli kritik malzemeleri üretmek açısından hayati bir fırsattır. Bu tesislere yatırım yaparak, yeni ekonomik ve üretim fırsatları yaratmak için ticari ölçekli üretim teknolojilerindeki riskleri azaltabiliriz" ifadelerini kullandı.

        ABD Enerji Bakanlığı, projeler için Anactisis, Still Bright, Nusano ve SiTration şirketlerini seçti. Thompson Creek Metals Company USA, Felix Gold'un Alaska'daki Treasure Creek projesi, DISA Technologies, Alcoa ve Trigg Minerals ise mevcut pilot ölçekli teknolojileri gösterime yaklaştırmak için seçildi.

        Karar, ABD Enerji Bakanlığı'nın Ağustos 2025'te kritik mineral tedarik zincirleri genelinde ABD madencilik, işleme ve üretim kapasitesini genişletmeyi amaçlayan yaklaşık 1 milyar dolarlık duyurusunun sonrasında geldi.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir. Görsel temsilidir.

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        #enerji
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