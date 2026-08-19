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        Haberler Ekonomi Enerji Elektrik DMM, elektrik ücretlerine yüksek oranlı zam iddialarını gerçek dışı olduğunu bildirdi

        DMM, elektrik ücretlerine yüksek oranlı zam iddialarını gerçek dışı olduğunu bildirdi

        İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, elektrik tüketim ücretlerine yakın zamanda yüksek oranlarda zam yapılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. DMM, yetkili kurumlar tarafından planlanmış güncel bir fiyat düzenlemesi bulunmadığını belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 19:20 Güncelleme:
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        Elektrik zammı iddialarına yalanlama

        İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan elektrik tüketim ücretlerine yakın zamanda yüksek oranlarda zam yapılacağı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

        “İDDİALAR GERÇEK DIŞIDIR”

        DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Bazı basın organları ve sosyal medya mecralarında dolaşıma sokulan ‘elektrik tüketim ücretlerine yakın zamanda çok yüksek oranlarda zam yapılacağı’ yönündeki iddialar gerçek dışıdır” denildi.

        “GÜNCEL BİR FİYAT DÜZENLEMESİ BULUNMUYOR”

        Açıklamada, yetkili kurumlar tarafından planlanmış güncel herhangi bir fiyat düzenleme çalışmasının bulunmadığı belirtilerek, “Ekonomik beklentileri olumsuz etkilemek ve toplumsal algıyı manipüle etmek amacıyla ortaya atılan bu tür spekülatif ve provokatif iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur” ifadeleri kullanıldı.

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        #DDM
        #elektrik zammı
        #haberler
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