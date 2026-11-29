Gün Başlıyor - 27 Kasım 2026 (Olaylı Geçen Maçta Kazanan Beşiktaş Oldu)

Beşiktaş sahada da kazandı tribünde de. Türkiye soğuk hava dalgasının etkisinde. Ankara-Tiflis hattında telefon trafiği. Taraftara sert müdahaleye Ankara'dan tepki. Gürcistan'dan açıklama: 16 kişi gözaltında. BDDK'nın yeni başkanı belli oldu. Beştepe'de fon toplantısı. MGK'dan suç örgütleri ile müca... Daha Fazla Göster Beşiktaş sahada da kazandı tribünde de. Türkiye soğuk hava dalgasının etkisinde. Ankara-Tiflis hattında telefon trafiği. Taraftara sert müdahaleye Ankara'dan tepki. Gürcistan'dan açıklama: 16 kişi gözaltında. BDDK'nın yeni başkanı belli oldu. Beştepe'de fon toplantısı. MGK'dan suç örgütleri ile mücadele mesajı. İstanbul'da trafik yoğunluğu nasıl? Helikopter kazası şehitlerine veda. Libya'da Rus gemisi saldırıya uğradı. Bahçeli DEM Parti heyeti ile görüştü. Gün Başlıyor'da Tuğba Södekoğlu Kınay sundu. Daha Az Göster