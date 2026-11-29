İran'da dolar rekor seviyeye çıktı
İran'da doların serbest piyasadaki satış kuru, ABD'nin son yaptırımları sonrası tarihinin en yüksek seviyesine çıkarak 300 bin tümen sınırını gördü.
Giriş: 29 Kasım 2026 - 11:16 Güncelleme:
Ülkedeki serbest döviz piyasasını takip eden "pashizi.com" adlı internet sitesinin verilerine göre, doların serbest piyasadaki satış kuru 300 bin tümene yükseldi.
Böylece tümen, dolar karşısında serbest piyasada tarihinin en düşük seviyesine geriledi.
Ulusal para birimindeki bu sert değer kaybı, ABD'nin ağır yaptırımlarıyla mücadele eden İran'da enflasyonun da yüksek seyrettiği bir dönemde gerçekleşti.
Resmi verilere göre, İran'da yıllık enflasyon yüzde 61,4'e ulaşırken, gıda fiyatlarında yıllık bazda yüzde 128,1 artış kaydedildi.
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