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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Tarımsal girdi fiyatları haziranda geriledi: Gübre fiyatlarında yıllık artış yüzde 51'e yaklaştı

        Tarımsal girdi fiyatları haziranda geriledi: Gübre fiyatlarında yıllık artış yüzde 51'e yaklaştı

        Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), haziranda yıllık bazda yüzde 32,06 artarken aylık bazda yüzde 0,92 azalış gösterdi. Yıllık artışın en yüksek olduğu kalem yüzde 50,99 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 10:37 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Tarımsal girdi fiyatları haziranda geriledi

        Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

        Buna göre endeks, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,92 geriledi. Endeks, geçen yılın aralık ayına kıyasla yüzde 16,92, Haziran 2025'e göre yüzde 32,06 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 34,02 yükseldi.

        Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,20 azalış olurken tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 0,93 artış kaydedildi.

        Geçen yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 33,88, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 21,49 yükseliş görüldü.

        GÜBRE FİYATLARINDA YILLIK ARTIŞ YÜZDE 51’E YAKLAŞTI

        Yıllık Tarım-GFE'ye göre 9 alt grup daha düşük, 2 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

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        Haziranda yıllık bazda artışın en az olduğu alt gruplar, yüzde 20,47 ile malzemeler, yüzde 22,60 ile tarımsal ilaçlar oldu. Yıllık artışın en yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 50,99 ile gübre ve toprak geliştiriciler, yüzde 34,40 ile diğer mal ve hizmetler olarak kayıtlara geçti.

        Aylık Tarım-GFE'ye göre 4 alt grup daha düşük ve 7 alt grup daha yüksek değişim sergiledi.

        Haziranda bir önceki aya göre enerji ve yağlayıcılarda yüzde 2,61 azalış görülürken veteriner harcamaları yüzde 3,32 ile en az artış gösteren alt grup oldu.

        Buna karşılık, aylık artışın en yüksek olduğu alt gruplar, yüzde 1,33 ile diğer mal ve hizmetler, yüzde 3,88 ile bina bakım masrafları olarak hesaplandı.

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        #tarım
        #Tarım-GFE
        #gübre
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