TSKB’nin yılın ilk yarısında toplam aktif büyüklüğü 369,5 milyar TL oldu

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), 2026 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Bankanın konsolide olmayan finansal tablolarına göre aktif büyüklüğü ilk altı ayda yüzde 13 artışla 369,5 milyar TL oldu. Aynı dönemde TSKB, Türkiye ekonomisine uzun vadeli nakdi krediler aracılığı ile yaklaşık 1,3 milyar ABD doları tutarında destek sağlayarak, yüzde 7,7 kurdan arındırılmış kredi büyümesi ile kredi portföyünü 270,1 milyar TL’ye çıkardı. TSKB yeni kredi kullandırımlarında iklim ve deprem finansmanı, depolama yatırımlarını kapsayan yenilenebilir enerji projeleri, enerji ve kaynak verimliliği, üretim sektöründe kapasite artışı, elektrifikasyon, iklim endüstrileri ile kadın istihdamını destekleyen yatırımlara öncelik verdi. Böylelikle, kredilerin aktifler içindeki payı yüzde 73 olurken, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) bağlantılı kredilerin toplam kredi portföyündeki oranı yüzde 93 seviyesinde gerçekleşti.

Yılın ilk yarısındaki büyüme ivmesinin yanı sıra, güçlü komisyonlar ve iştirak gelirlerinin de katkısı ile Banka’nın net karı çeyreklik bazda yüzde 3 oranında artışla yaklaşık 3 milyar TL olarak kaydedildi. Kümüle net kar ise geçen yılın aynı dönemine göre, 2025’in ikinci çeyreklik dönemindeki tek seferlik tahsilat gelirinden ötürü yüzde 10,2 oranında azalışla 5,8 milyar TL gerçekleşti. yüzde 24 ile TSKB’nin özkaynak karlılık oranı sektörün oldukça üzerinde kalmayı sürdürürken, yüzde 19 oranındaki sermaye yeterliliği Banka’nın hedeflerini desteklemeye devam etti.

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TSKB, yılın ilk yarısında sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda uluslararası kaynak çeşitliliğini artırmayı sürdürdü. Nisan ayında Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile imzalanan 150 milyon Euro tutarındaki döngüsel ekonomi temalı kredi anlaşmasının ardından, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) kısmi garantisi ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı karşı garantisiyle temin edilen Büyüme İçin Uyum Finansmanı Projesi kapsamındaki 300 milyon Euro’luk ikinci kredi dilimi tamamlanarak proje büyüklüğü 600 milyon Euro seviyesine çıkarıldı.

TSKB mayıs ayında Japonya Uluslararası İş Birliği Bankası (JBIC) ile imzaladığı 350 milyon ABD doları tutarındaki GREEN 4 kredi anlaşmasıyla yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, su ve atık yönetimi yatırımlarına destek sağlamayı amaçlıyor. Böylelikle, yılın ilk yarısında kalkınma finansmanı kurumları ile imzalanan kredi anlaşmalarının tutarı 872 milyon ABD dolarına ulaştı. Banka uluslararası sermaye piyasalarındaki güçlü konumunu temmuz ayında gerçekleştirdiği 300 milyon ABD doları tutarında ve 5 yıl vadeli tahvil ihracıyla bir kez daha pekiştirdi. Sendikasyon kredisini ise geçen seneye kıyasla yüzde 111 yenileme oranı ile 229 milyon ABD doları olarak yeniledi. Böylece yılbaşından bugüne kadar temin edilen toplam kaynak tutarı 1,6 milyar ABD dolarını aştı.

Bankacılık gelirlerine artan komisyon geliri katkısı

TSKB, komisyon gelirlerini yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda ikiye katlayarak bankacılık gelirlerini destekledi. İkinci çeyrekte, yıl sonu hedefleri ile uyumlu seyreden danışmanlık ve gayrinakdi kredi komisyon gelirleri hattının yanı sıra yatırım bankacılığı tarafında başarı ile kapatılan halka arz, Şirket Birleşme ve Devralmaları (M&A) hizmetleri katkısı da öne çıktı.

TSKB Genel Müdürü Ozan Uyar: “2026 yılının ilk yarısını yıl sonu hedeflerimizle uyumlu güçlü sonuçlar elde ederek tamamladık”

Bankanın yarıyıl sonuçlarını değerlendiren TSKB Genel Müdürü Ozan Uyar şunları söyledi: “2026 yılının ilk yarısını yıl sonu hedeflerimizle uyumlu güçlü sonuçlar elde ederek tamamladık. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda uluslararası kaynak çeşitliliğimizi artırırken temin ettiğimiz kaynakları iklim finansmanından yenilenebilir enerjiye, kadın istihdamından döngüsel ekonomiye kadar ülkemizin rekabetçiliğinde stratejik düzeyde öncelikli alanlara yılın ilk altı ayında toplam 1,3 milyar ABD doları uzun vadeli nakdi finansman sağladık. Banka likiditesini aynı dönemde temin ettiğimiz yaklaşık 1,1 milyar ABD doları tutarında orta ve uzun vadeli kaynak ile destekledik. Başarılı bilanço yönetimimiz sayesinde yüzde 4,5’ta koruduğumuz istikrarlı net faiz marjımız, yıllık bazda ikiye katlayan komisyon gelirlerimiz ve güçlü iştirak gelirlerimizin katkısıyla, yüzde 24 ile sektörün üzerinde özkaynak karlılık oranı elde ettik. Ayrışan bankacılık performansımızla çok yönlü kalkınma anlayışımız doğrultusunda toplumsal fayda odaklı projelere, ‘sanayi ve insan’ perspektifimiz doğrultusunda teknolojik dönüşüm, düşük karbon ekonomisine geçiş, döngüsel ekonomi, iklim adaptasyonu, kapsayıcılık gibi kalkınma başlıklarına odaklanarak ülkemiz için rekabetçiliği güçlendirerek sürdürülebilir değer yaratmaya devam edeceğiz. Diğer yandan bu yıl ilk kez Türkiye’de gerçekleşecek COP31'in ev sahibi olmanın sorumluluğuyla hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. 76 yıldır Türkiye’nin her alanda kalkınması için çalışan bir banka olarak, ülkemizdeki proje geliştirme kapasitesini daha üst seviyelere taşımayı ve projelerin yatırım yapılabilirliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz.”