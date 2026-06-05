Ekonomistler TCMB’den “pas” bekliyor

Küresel ölçekte devam eden jeopolitik gerilimler, enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar ve enflasyonla mücadele süreci, merkez bankalarının para politikalarını yakından izlenen başlıklar arasında tutmaya devam ediyor. Türkiye’de ise büyüme ve enflasyon verilerinin ardından piyasaların odağı, TCMB’nin 11 Haziran’da açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

İdeal Data Haber tarafından gerçekleştirilen ve 5’i yabancı olmak üzere toplam 30 kurum ve ekonomistin katıldığı faiz anketi, piyasalarda temkinli iyimserliğin sürdüğüne işaret etti. Ankete katılan kurumların büyük çoğunluğu, TCMB’nin mevcut para politikası duruşunu koruyarak politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bırakacağını öngörüyor.

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Ankette dikkat çeken bir diğer unsur ise faiz artırımı beklentilerinin sınırlı kalması oldu. Katılımcılar arasında 6 kurum, Merkez Bankası’nın 100 ila 300 baz puan arasında bir faiz artırımına gidebileceğini tahmin etti.

YIL SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 34

Anket kapsamında ekonomistlere yıl sonu politika faizi beklentileri de soruldu. Bu soruya yanıt veren 21 kurumun tahminlerinden oluşan medyan beklenti yüzde 34 olarak hesaplandı. Yıl sonuna ilişkin beklentilerde en yüksek tahmin yüzde 40 olurken, en düşük tahmin yüzde 30 seviyesinde gerçekleşti. Önceki anket dönemine oranla yıl sonu beklenti 0,50 düştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, son faiz değişikliğini 22 Ocak tarihli toplantısında gerçekleştirerek politika faizini 100 baz puan indirmişti. Banka daha sonra 12 Mart ve 22 Nisan’da düzenlenen Para Politikası Kurulu toplantılarında faiz oranını yüzde 37 seviyesinde sabit tuttu. Piyasaların yakından takip ettiği yeni faiz kararı ise 11 Haziran’da saat 14.00’te kamuoyuyla paylaşılacak.

İdeal Data Haber’in nisan ayında gerçekleştirdiği ankette ise ekonomistler iki farklı görüş etrafında dengeli bir dağılım sergilemişti. Faiz beklentisi açıklayan 15 ekonomistin 8’i politika faizinin yüzde 37’de sabit bırakılacağını öngörürken, 7 ekonomist yüzde 40 seviyesine yükseltileceği yönünde tahminde bulunmuştu.

Haziran ayı anketi ise piyasalardaki beklentilerin belirgin şekilde tek bir noktada birleştiğini gösteriyor. Ekonomistler, TCMB’nin mevcut sıkı para politikası çerçevesini koruyarak enflasyonla mücadelede temkinli duruşunu sürdürmesini bekliyor.