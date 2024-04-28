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        Haberler Gündem EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu: 2024 EKPSS sonuç tarihi belli oldu!

        ÖSYM duyurdu: 2024 EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

        EKPSS sonuçları için geri sayım başlıyor. ÖSYM tarafından paylaşılan sınav takvimine göre; Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı, 28 Nisan Pazar günü 81 il genelinde gerçekleştiriliyor. Bugün düzenlenecek sınav öncesi şimdiden "EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu gündeme geldi. Bu kapsamda ÖSYM, EKPSS sonuç tarihini duyurdu. İşte, konuya dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2024 - 09:00 Güncelleme: 28.04.2024 - 09:00
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        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenen EKPSS 28 Nisan Pazar günü gerçekleştiriliyor. Adaylar, iki yılda bir yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı için ter döküyor. Peki, EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 EKPSS sonuç tarihi haberimizin devamında...

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        EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        EKPSS sonuçları 23 Mayıs 2024 Perşembe günü ÖSYM tarafından açıklanacak. EKPSS sonuçlarına ÖSYM sonuc.osym.gov.tr sayfasından T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişilebilecek.

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        EKPSS SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

        EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir. Ancak bu süre içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınava kadar geçerli olmaya devam eder.

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