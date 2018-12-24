CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Habertürk TV'de yayınlanan "Türkiye'nin Nabzı" programında Didem Arslan Yılmaz'ın sorularını yanıtlıyor...

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İşte İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"İSTANBUL'UN YENİ NESİL BİR BELEDİYEYE İHTİYACI VAR"

İstanbul seçmeni neden Ekrem İmamoğlu'na oy versin?

25 yıldır bir İstanbul yönetimi yaşıyor İstanbul. Eksileri vardır artıları vardır. Hatta çeyrek yüzyıl diyebiliriz. 25 yıl birazcıs artık insanlara yetmiyor. Hatta biraz da enerjisi düştü. İnsanlar aslında mutsuz. Neredeyse 10 bin yıllık kent dünyanın merkezi olmaya namzet. Dünya kentinin enerjiye, yeni nesil bir belediyeciliğe ihtiyacı var. İstanbullular'ın yüzde 60'a yakını 'fırsatını bulsam bu kenti terkederim' diyor.

"İSTANBULLU ÇÖZÜM ARADIĞINDA ULAŞACAĞI MAKAMI BULMALI"

Biz o enerjiyi vereceğiz insanlara. Bunun adına güleryüz, paylaşmak, ortak akıl, ortak masa, her sorunu konuşabilmek. Vatandaş 'bu benim belediyem' diyecek. İşte tam da bu buluşmayı, enerjiyi vaadediyorum. Çözümü vatandaşla buluşturan yeni nesil bir belediyecilikten bahsediyorum. Bu değişime biz hazırız. Bir kere İstanbul kenti mutlu olmalı.İnsanlar sokağa öfkeyle çıkmamalı. Sorunun karşısında muhatabını bulmalı. Çözüm aradığında buluşabileceği makama ulaşmalı.

"İLK 4-5 YILLARININ BAŞARILI GEÇTİĞİNİ KENDİLERİNE DE SÖYLEDİM"

Bir işadamı olarak, sivil topluma, sosyal hayata meraklı olan birisi olarak bu sürecin içerisindeyim. İlk yıllarda faydalı metodları, insan ilişkileri bakımından çok değerli zamanlar geçirmiştir. 94'ün son yıllarını kastediyorum. Bunu kendilerine de söyledim. Toplumla buluşma anında özverileri, yönetime aç bir anlayışın insanlara olan sevgisi, insanların beklentisi için denebilir ilk 4-5 yıl için. Yönetim kabiliyetini yitirmiş, yönetim şevkini yitirmiş bir İstanbul'da kenti hisseden ve kenti birbirinden ayırt etmeyen kurulu bir toplum yaratma arzusundayız.

"UMARIM TÜRKİYE YEREL DEMOKRASİSİ BUNU BİR DAHA YAŞAMAZ"

Büyükşehir belediye başkanlığı gönlünüzden geçti mi?

Tabii ki. Beylikdüzü'nü yönetmek, yarınlarda İstanbul'u yönetmek demişim. Sizi hayale götüren sizin istekli olmanızdan ziyade toplumun sizi itmesidir. İnsanlar sizi hisseder, o sürece iter. İnsanlardan kastım İstanbul'un yaşayanları. Bu tetikleme sonrasında parti yöneticilerinin dikkatini çekersiniz. Bizim parti büyüklerimizin, başta genel başkanımıza teşekkür ediyorum. Burada işaret, sinyal ne zaman derseniz, mâlum sayın Topbaş istifa ettirildi biliyorsunuz. Şunun altını çizmek isterim, umarım Türkiye'nin yerel demokrasisi böyle bir şeyi yaşamaz.

"2018 EYLÜL BAŞINDA BU GÖRÜŞMELER OLDU"

Sayın Genel Başkanımız ve bulunduğumuz ortamda bir kısım MYK üyelerimiz, il başkanlarımız bize görevi tevdi etti. Biz de onurdur diyerek süreci başlattık. 2018 yılının Eylül ayında o sinyali ben aldım.

"ORTANCA OĞLUM 'BABA HİÇ DÜŞÜNME GÖREV SANA GELMİŞ' DEDİ"

Toplumun gücü, siyasetin gücü ama çekirdekte ailenin gücü önemli. Genel başkanımızın güzel cümleleri ile bizim arzumuz birleşince bunu eşimle ve çocuklarımla, sonra anne ve babamla paylaştım. Daha sonra siyasi ailemle paylaştım, Beylikdüzü halkıyla başladım. 13 yaşındaki ortanca oğlum 'Baba hiç düşünme bu görev sana gelmişse almalısın' dedi. 'Atatürk'e iş düştüğünde hiç düşündü mü?' dedi. Ailece bu sürece tam konsantre oldum.

"ADAY OLURSA BİNALİ YILDIRIM BEY'İ ARAR ŞANS DİLERİM"

Binali Bey'in rakibiniz olmasını ister misiniz?

Ailece uyumlu bir süreç yönetiyoruz. Siyasi ailem ve Beylikdüzü ailemden bahsetmeden geçemeyeceğim. Hayatım boyunca rakip diye bir kavramla ilgilenmedim. Hele siyasi rakip gibi bir kavramla ilgilenmedim. Ne siyasi rakibi, ne siyasi partiyi konuştum. Sadece alanımda üretmek istediğim konuyla alakadar oldum. Rakibim belli olunca arayıp şans dileyecek olan benim. Benim böyle bir duvarım yok. Mutlak görüşmek istediğini, hangi tasarımlarım var, paylaşmak isterim.

"SAYIN YILDIRIM'LA DAHA ÖNCE GÖRÜŞTÜM SORUNLARI İLETTİM"

Kendisinden daha önce randevu aldım, görüştüm. Beylikdüzü belediye başkanı olarak randevu istedim. Sayın Hamzaçebi ile birlikte randevumuzu ilettik. Sorunlarımı aktardım, dosyamı verdim. En azından bilgi sahibi yaptım. Genel Başkanımdan izin alarak gittim.

"İNANIYORUM Kİ SAYIN CUMHURBAŞKANI BİLE BANA OY VERİR"

Binali Yıldırım sizin için avantaj mı, dezavantaj mı?

Enerjisi yüksek bir insanım. Günde 20 kilometre İstanbul'u arşınlamak istiyorum. O heyecanla, süratle gezerken dönüp arkaya rakibim kim diye bakamam açıkçası.

Sahada sayın Erdoğan da olacak. Bu sizi tedirgin ediyor mu?

Hiç etmiyor. Ben İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı adayıyım. İstanbullular'la ilgineceğim. Üreteciğim işler İstanbulla ilgili. Bir İstanbullu olarak sayın Cumhurbaşkanı'nın beni dinlemesini isterim. Eminim ki İstanbul'a yaşatacağım bir 5 yıl sonrasında sayın Cumhurbaşkanı bile bana oy verir.

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