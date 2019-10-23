İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un köklü ekipleri arasında bulunan Kasımpaşa Kulübü'nü ziyaret etti. Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette; İmamoğlu, Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Ciner ve Başkanvekili Hasan Hilmi Öksüz ile bir araya geldi.

İmamoğlu'na, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, İBB Başkan Danışmanı ve Sözcüsü Murat Ongun ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş de eşlik etti.

“TESİSLERİNİZLE GURUR DUYDUK”

Tesisleri çok beğenen İmamoğlu, Ciner ve yöneticilere, "Gurur duyduk. Çok güzel bir tesisiniz var. Değerli bir tesis olmuş. Elinize sağlık. Sportif açıdan da istikrarlı da bir takım oldu. O da güzel bir şey. İşin içinde siz olunca ekonomisi de iyidir diye düşünüyorum" dedi.

Turgay Ciner, İmamoğlu'na, "Burası biraz standart üstü. Türkiye’de de, yurt dışında da pek benzeri yok. Türkiye'ye gelen takımlar burada kamp yapmak istiyorlar. Biz de hepsini misafir ediyoruz. Ekonomik açıdan da diğer takımlar gibi değiliz tabii" karşılığını verdi.

Ciner, görüşmenin ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ile birlikte İmamoğlu'na tesisleri gezdirdi. Kapalı spor salonundaki zemini beğenen İmamoğlu, benzer uygulamanın İBB tesislerinde de kullanılması için çalışma başlatılması talimatını verdi.

Futbolcular, teknik heyetle ve çalışanlarla selamlaşan İmamoğlu, "Bu güzel kulüpte güzel bir sezon geçirmenizi diliyorum. Ailelerinizle birlikte İstanbul’da mutluluklar" dedi. Ziyaretin sonunda Kasımpaşa Başkanvekili Hasan Hilmi Öksüz tarafından İmamoğlu’na, sırtında adının yazdığı 34 numaralı forma hediye edildi.