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        Elazığ Valiliği'nden 'Cımbız 2' operasyonu açıklaması

        ELAZIĞ Valiliği, polisin kamuyu 4 milyon 200 bin lira zarar uğratan 5 şirkete düzenlediği 'Cımbız 2' operasyonuyla ilgili sosyal medya ve bazı haber sitelerindeki 'Elazığ Belediyesi'ne bağlı Hayme Ana Kadın Girişim Kooperatifi'ne de baskın yapıldığı ve belediye başkan yardımcısının ifadeye çağrıldığı' yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 11:15 Güncelleme: 08.03.2024 - 11:20
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        Elazığ Valiliği'nden 'Cımbız 2' operasyonu açıklaması
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        ELAZIĞ Valiliği, polisin kamuyu 4 milyon 200 bin lira zarar uğratan 5 şirkete düzenlediği 'Cımbız 2' operasyonuyla ilgili sosyal medya ve bazı haber sitelerindeki 'Elazığ Belediyesi'ne bağlı Hayme Ana Kadın Girişim Kooperatifi’ne de baskın yapıldığı ve belediye başkan yardımcısının ifadeye çağrıldığı' yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

        Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, 'Kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık', 'Rüşvet', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Görevi kötüye kullanma', 'Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi' suçlarıyla ilgili yürütülen soruşturmada, şüphelilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı 'Cımbız-2' operasyonu yapıldı. 27 Şubat'ta düzenlenen operasyonda, MASAK raporuyla kamu zararının oluşmasına neden olan şirket sahibi ve kamu çalışanlarının da aralarında olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, gençlerin iş gücüne kazandırılması, nitelikli iş gücünün arttırılması ve eğitim sistemiyle çalışma hayatı arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen program ve projeleri suiistimal edip, kentteki bazı şirketler aracılığıyla kamu kurumu zararına dolandırıcılık yaptığı, 5 şirketin 1 dönemde 246 kursiyeri kaydedip, yaklaşık 4 milyon 200 bin lira kamu zararına yol açtıkları tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 1 Mart'ta adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

        'GEÇEK DEĞİL'

        Olayın ardından bazı mecralarda Elazığ Belediyesi himayesinde faaliyet yürüten Hayme Ana Kadın Girişim Kooperatifi’nin operasyon düzenlenen şirketler arasında olduğu ve belediye başkan yardımcısının da ifadeye çağrıldığı iddiaları yer aldı. Elazığ Valiliği tarafından iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

        "Son dönemde çeşitli sosyal medya ve haber sitelerinde yer alan, Elazığ Belediyesi himayesinde faaliyet yürüten Hayme Ana Kadın Girişim Kooperatifi'ne operasyon yapıldığına yönelik gerçeği yansıtmayan haberler ile ilgili olarak aşağıda yer alan açıklamayı yapma zarureti doğmuştur. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğümüzce, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık, rüşvet ve resmi belgede sahtecilik suçları işlendiğine dair yürütülen soruşturma kapsamında, MASAK raporu başta olmak üzere elde edilen delillere istinaden (İlgili Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ve Cumhuriyet Savcısının talimatları ile) üçü kafe, birisi tekstil, birisi ise teknoloji alanında faaliyet yürütmek üzere kurulmuş beş şirkete yönelik 27.02.2024 günü operasyon gerçekleştirilmiştir. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli şahıs 01.03.2024 günü adli mercilere sevk edilmiş olup, 6 şüpheli tutuklanmış, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Haberlerde konu edilen; Elazığ Belediyesi'ne, Belediye Hayme Ana Kadın Girişim Kooperatifi'ne operasyon yapıldığına ve Belediye Başkan Yardımcısının ifadeye çağrıldığına yönelik bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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