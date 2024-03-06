Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kiralık katil sürülerinin kökünü er ya da geç ama mutlaka kurutacağız (2)

AKPARTİ İL BAŞKANLIĞINI ZİYARET EDİP KENTTEN AYRILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitingin ardından AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, kentten ayrılmak üzere Elazığ Havalimanı’na hareket etti. Havalimanı girişinde bekleyen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aracını durdurarak, bir süre sohbet etti. Görüşmeden sonra Erdoğan ve beraberindekiler hava yoluyla kentten ayrıldı.