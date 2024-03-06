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        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kiralık katil sürülerinin kökünü er ya da geç ama mutlaka kurutacağız (2)

        AKPARTİ İL BAŞKANLIĞINI ZİYARET EDİP KENTTEN AYRILDICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitingin ardından AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 21:50 Güncelleme: 06.03.2024 - 21:55
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kiralık katil sürülerinin kökünü er ya da geç ama mutlaka kurutacağız (2)
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        AKPARTİ İL BAŞKANLIĞINI ZİYARET EDİP KENTTEN AYRILDI

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitingin ardından AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, kentten ayrılmak üzere Elazığ Havalimanı’na hareket etti. Havalimanı girişinde bekleyen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aracını durdurarak, bir süre sohbet etti. Görüşmeden sonra Erdoğan ve beraberindekiler hava yoluyla kentten ayrıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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