Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen istihbarı çalışmalar sonucu şüpheli A.Y'nin uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine şüphelinin bulunduğu araçta yapılan aramada, 750 gram kubar esrar ele geçirildi, A.Y. gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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