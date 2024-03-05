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        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Elazığ'da ziyaretlerde bulundu

        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yerel seçim çalışmaları kapsamında Elazığ'da ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 22:07 Güncelleme: 05.03.2024 - 22:14
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        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Elazığ'da ziyaretlerde bulundu
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        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yerel seçim çalışmaları kapsamında Elazığ'da ziyaretler gerçekleştirdi.

        Babacan, merkeze bağlı Yurtbaşı Beldesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda partililerle bir araya geldi.

        Burada konuşan Babacan, sadece sorunlardan bahseden bir parti olmadıklarını, aynı zamanda sorunların çözümleriyle de milletin karşısına çıktıklarını söyledi.

        İki yıl önce partilerinin "Yerel Yönetimler ve Şehircilik Eylem Planı"nı açıkladıklarını dile getiren Babacan, afet yönetimi ile ilgili eylem planını da 3 sene önce duyurduklarını aktardı.

        Babacan şunları kaydetti:

        "Çözümlerimizle ortadayız ve Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. Belediyecilikle alakalı bir etik kurallar bildirgesi açıkladık. Yani belediyeciliğin ahlaki kurallarını yazılı hale getirdik. Bizim adayımız olan herkes bu üç sayfalık ahlaki kurallar bildirgesini önce imzalıyor, ondan sonra adayımız oluyor. Çünkü kanunlar esnek, lastik gibi sünüyor, işi kitabına uydurmak da kolay. 1 liralık işi 3-4-5 liraya yapmak da mümkün ama o kitabına uydurarak yapılan kanunlar var ya o kanunların tam ortasına bir ahlaki çerçeve koyduk. 'Biz belediyeleri hem ahlaki kurallara uygun hem de düzgün ve iyi yöneteceğiz.' diyoruz. Deprem oldu, depremden sonra en kapsamlı çalışmayı yapan siyasi parti olduk. 6 Şubat'ta deprem oldu, 6 Mart'ta biz bunu açıkladık."

        Daha sonra Yazıkonak Beldesi'nde esnafı ziyaret eden Babacan, ardından seçim otobüsü ile kent merkezinde şehir turu atarak vatandaşları selamladı.

        Babacan'a ziyaretlerinde, DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, DEVA Partisi Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, partisinin Elazığ İl Başkanı Mehmet Kangal, Merkez İlçe Başkanı Hamza Gür, belediye başkan adayları ve partililer eşlik etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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