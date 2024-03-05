Keban'da seçim güvenliği toplantısı yapıldı

Partilerin belediye başkan adaylarının da katıldığı toplantıda Kaymakam Atalık, seçimlerin huzurlu bir ortamda sükunet içinde geçmesini diledi.

Kaymakamlıkta Hacı Fevzi Efendi toplantı salonunda düzenlenen toplantıda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinin huzur ve güven ortamında geçmesi için alınacak tedbirler görüşüldü.

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