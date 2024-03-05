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        Keban'da seçim güvenliği toplantısı yapıldı

        Keban ilçesinde Kaymakamı Furkan Atalık başkanlığında seçim güvenliği toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 12:03 Güncelleme: 05.03.2024 - 12:03
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        Keban'da seçim güvenliği toplantısı yapıldı
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        Keban ilçesinde Kaymakamı Furkan Atalık başkanlığında seçim güvenliği toplantısı yapıldı.

        Kaymakamlıkta Hacı Fevzi Efendi toplantı salonunda düzenlenen toplantıda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinin huzur ve güven ortamında geçmesi için alınacak tedbirler görüşüldü.

        Partilerin belediye başkan adaylarının da katıldığı toplantıda Kaymakam Atalık, seçimlerin huzurlu bir ortamda sükunet içinde geçmesini diledi.

        Toplantıya, Keban İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Afife Acar Kalkan, İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Polat, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi, İlçe Seçim Müdürü Erdinç Kılıç katıldı.

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