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        Elazığ'da asayiş uygulamasında 11 şüpheli yakalandı

        Elazığ'da asayiş uygulamasında 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 13:18 Güncelleme: 04.03.2024 - 13:18
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        Elazığ'da asayiş uygulamasında 11 şüpheli yakalandı
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        Elazığ'da asayiş uygulamasında 11 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, aranan şüphelilerin yakalanması ve suça konu unsurların tespiti amacıyla çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda gerçekleştirilen uygulamada, tespit edilen 11 şüphelinin üst ve ikametinde yapılan aramalarda, 10 ruhsatsız tabanca, 116 fişek, pompalı tüfek, 8 kartuş, 92 sentetik ecza ve bir miktar esrar ele geçirildi.

        11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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