Elazığ'da fuhuş operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Ayrıca, 128 kişiye idari para cezası uygulandı, iş yerleri ile ilgili işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, "cemre-2" adı verilen operasyon kapsamında, 2 güzellik salonunda çalışanları masaj adı altında fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçunu işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

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