Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da fuhuş operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

        Elazığ'da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 11:52 Güncelleme: 02.03.2024 - 11:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da fuhuş operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, "cemre-2" adı verilen operasyon kapsamında, 2 güzellik salonunda çalışanları masaj adı altında fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçunu işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler, düzenledikleri operasyonda 5 şüpheliyi yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Ayrıca, 128 kişiye idari para cezası uygulandı, iş yerleri ile ilgili işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yayın ihalesinde düğüm çözüldü!
        Yayın ihalesinde düğüm çözüldü!
        Moda ikonundan üzücü haber! 102 yaşındaydı...
        Moda ikonundan üzücü haber! 102 yaşındaydı...
        İngiliz Kraliyet Ailesi'nde şüpheli ölüm
        İngiliz Kraliyet Ailesi'nde şüpheli ölüm
        İsmail Kartal'ın Hatayspor 11'i
        İsmail Kartal'ın Hatayspor 11'i
        Üçüzlerinden ikisi beyin felci geçiren anne: Çocuklarımı ayağa kaldırmak istiyorum
        Üçüzlerinden ikisi beyin felci geçiren anne: Çocuklarımı ayağa kaldırmak istiyorum
        25 yaşındaki eşi Bilge ile kayınpederini öldürmüştü! Mahkemede konuştu!
        25 yaşındaki eşi Bilge ile kayınpederini öldürmüştü! Mahkemede konuştu!
        17 şüpheliden 5'i tutuklandı! 21.3 milyon TL kamu zararı!
        17 şüpheliden 5'i tutuklandı! 21.3 milyon TL kamu zararı!
        Sıra dışı konsept gündem oldu! Bu kafeye girişin tek şartı var
        Sıra dışı konsept gündem oldu! Bu kafeye girişin tek şartı var
        "Türkiye'de 80 bin kişi HIV ile yaşıyor"
        "Türkiye'de 80 bin kişi HIV ile yaşıyor"
        Çeçil peynirinden tarih çıktı!
        Çeçil peynirinden tarih çıktı!
        Biden'dan bir gaf daha
        Biden'dan bir gaf daha
        Romandan filme bilimkurgu uyarlamaları
        Romandan filme bilimkurgu uyarlamaları
        4 ilin Emniyet Müdürü değişti
        4 ilin Emniyet Müdürü değişti
        Nvidia'nın piyasa değeri 2 trilyon doları aştı
        Nvidia'nın piyasa değeri 2 trilyon doları aştı
        İstifa eden işçinin kıdem tazminatı
        İstifa eden işçinin kıdem tazminatı
        Son karar Amartey!
        Son karar Amartey!
        Kırmızı bültene ret, tutukluluğa devam
        Kırmızı bültene ret, tutukluluğa devam
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 5 bölgede sağanak! Geri geliyor!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 5 bölgede sağanak! Geri geliyor!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kamuyu 4 milyon 200 bin lira zarara uğratan 9 şüpheliye gözaltı (2)
        Kamuyu 4 milyon 200 bin lira zarara uğratan 9 şüpheliye gözaltı (2)
        Elazığ'da 15 ton sahte alkol ele geçirildi
        Elazığ'da 15 ton sahte alkol ele geçirildi
        Elazığ'da kaçak içki ürettiği iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı
        Elazığ'da kaçak içki ürettiği iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı
        Elazığ'da FETÖ operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Elazığ'da FETÖ operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Elazığ'da asayiş operasyonunda 17'si firari hükümlü 18 kişi yakalandı
        Elazığ'da asayiş operasyonunda 17'si firari hükümlü 18 kişi yakalandı
        Elazığ'da fuhuş operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        Elazığ'da fuhuş operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı