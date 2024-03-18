Keban'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı

Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda devam eden programda, Musa Coşkun Ortaokulunda öğretmen Ayşegül Barut tarafından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

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