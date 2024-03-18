Sivrice'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı

Programa, Kaymakam Efecan Şahin, Belediye Başkan Turgay Gündoğan, İlçe Emniyet Müdürü Cüneyt Bilen, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ahmet Umut Day, kurumların temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler ile öğrenciler katıldı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

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