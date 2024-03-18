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        Sivrice'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı

        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 11:53 Güncelleme: 18.03.2024 - 11:53
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        Sivrice'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı
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        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Cumhuriyet Ortaokulu önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Okulun konferansı salonunda devam eden programda öğrenciler şiir okudu, gösteri sundu.

        Programa, Kaymakam Efecan Şahin, Belediye Başkan Turgay Gündoğan, İlçe Emniyet Müdürü Cüneyt Bilen, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ahmet Umut Day, kurumların temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler ile öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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