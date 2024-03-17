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        Baskil Belediye Başkanı Akmurat'tan "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi" mesajı

        Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 15:11 Güncelleme: 17.03.2024 - 15:11
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        Baskil Belediye Başkanı Akmurat'tan "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi" mesajı
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        Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Akmurat, mesajında, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin Türk ordusunun kudretini gösteren emsalsiz bir sembol olduğunu, milletin özgürlük ve vatanı için gerektiğinde neleri feda edebileceğinin bir kez daha kanıtlandığı zafer olduğunu ifade etti.

        Akmurat, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri ve ebediyete intikal eden gazileri saygı, rahmet ve şükranla andığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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