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        Baskil Kaymakamı Kundakçı'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı

        Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi"nin 109. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 14:56 Güncelleme: 17.03.2024 - 14:56
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        Baskil Kaymakamı Kundakçı'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı
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        Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi"nin 109. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaymakam Kundakçı, mesajında, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin milletin iradesi, inancı, azmi, bağımsızlık mücadelesi ve fedakarlığının göstergesi olmakla birlikte, asla esaret altına alınamayacağının ilanı ve tarihe yazılmış eşsiz bir kahramanlık örneği olduğunu belirtti.

        Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü kutladığını kaydeden Kundakçı, "Başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

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