Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Elazığ Valiliğini ziyaret etti

Vali Toraman ile makamında görüşen Yılmaz, il genelinde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Çeşitli programlar kapsamında kente gelen Yılmaz, Vali Ömer Toraman ve öteki yetkililer tarafından Valilik binası girişinde karşılandı.

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