Elazığ merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "üçüncü şahıslara ait elektronik para ve banka hesaplarını temin etmek", "birden fazla yasa dışı bahis sitesiyle bağlantılı para transferine aracılık yapma" ve "suçtan elde edilen geliri kripto varlıklar kullanarak aklamak" suçlarını işleyenlere yönelik çalışma yürüttü.

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