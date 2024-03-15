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        Elazığ'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Elazığ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 10:13 Güncelleme: 15.03.2024 - 10:13
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        Elazığ'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Elazığ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, T.Z.C. ve G.A'nın iş yerinde kaçak tütün satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Söz konusu adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 130 bin 270 makaron ve 280 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirdi, şüphelileri yakaladı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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