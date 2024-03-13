Elazığ'da midesi ve bağırsağında uyuşturucu bulunan İran uyruklu tutuklandı

Sınır illerinden ülkeye giriş yaptığı ve otobüsle İstanbul'a gitmeye çalıştığı öğrenilen şüphelinin Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan muayenesi sonucunda midesi ve bağırsağında 97 kapsülde 742 gram sentetik uyuşturucu tespit edildi.

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