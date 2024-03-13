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        Midesinden uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı

        ELAZIĞ'da üzerinde 168, midesinde 742 gram metamfetamin ele geçirilen yabancı uyruklu şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 11:37 Güncelleme: 13.03.2024 - 11:40
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        Midesinden uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı
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        ELAZIĞ’da üzerinde 168, midesinde 742 gram metamfetamin ele geçirilen yabancı uyruklu şüpheli, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında, İstanbul'a giden bir otobüste arama yapıldı. Aramada, yabancı uyruklu yolcunun üst aramasında 21 parça halinde 168 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan ve Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne götürülerek muayene edilen şüphelinin midesinde de 97 parça halinde 742 gram metamfetamin olduğu tespit edildi. Midesindeki uyuşturucu doğal yollarla çıkarılan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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