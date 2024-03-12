Keban'da "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" etkinliği yapıldı

Keban Çok Programlı Anadolu Lisesi tarih öğretmeni Samet Doğan tarafından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı, öğrenciler şiir okudu, resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında derece girenlere ödülleri verildi.

Keban ilçesinde İstiklal Marşı'nın TBMM'de kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

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