Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Keban'da "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" etkinliği yapıldı

        Keban ilçesinde İstiklal Marşı'nın TBMM'de kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 15:52 Güncelleme: 12.03.2024 - 16:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Keban'da "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" etkinliği yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Keban ilçesinde İstiklal Marşı'nın TBMM'de kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Keban İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Musa Amca Konferans Salonunda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Keban Çok Programlı Anadolu Lisesi tarih öğretmeni Samet Doğan tarafından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı, öğrenciler şiir okudu, resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında derece girenlere ödülleri verildi.

        Etkinliğe, Kaymakam Furkan Atalık, Belediye Başkan Vekilli Bayram Bayır ve İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Demirhan katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Boeing'e karşı ifade veren eski çalışanı ölü bulundu
        Boeing'e karşı ifade veren eski çalışanı ölü bulundu
        Uyarıları dikkate almamış!
        Uyarıları dikkate almamış!
        ABD istihbaratı: Netanyahu iktidarı tehlikede
        ABD istihbaratı: Netanyahu iktidarı tehlikede
        2 çocuk annesini 9 kez bıçakladı! Pişkin savunma!
        2 çocuk annesini 9 kez bıçakladı! Pişkin savunma!
        Haftada 3 kez 5 bin adım yaşam süresini 3 yıl uzatıyor!
        Haftada 3 kez 5 bin adım yaşam süresini 3 yıl uzatıyor!
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan BM'de "İsrail" protestosu
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan BM'de "İsrail" protestosu
        Can Uzun transfer için yola çıktı
        Can Uzun transfer için yola çıktı
        Şener Şen'e destek verdi
        Şener Şen'e destek verdi
        Süper Lig'de 29. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 29. haftanın panoraması
        Rusya'dan, Britanya'yla balıkçılık anlaşmasına son
        Rusya'dan, Britanya'yla balıkçılık anlaşmasına son
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        11 ödül 1 milyar dolar hasılat
        11 ödül 1 milyar dolar hasılat
        İzleyen dehşete düştü! Milyonların izlediği görüntü gerçek mi?
        İzleyen dehşete düştü! Milyonların izlediği görüntü gerçek mi?
        Yunanistan'a kapıda vize dönemi ne zaman başlıyor?
        Yunanistan'a kapıda vize dönemi ne zaman başlıyor?
        Formula 1'de yüksek gerilim!
        Formula 1'de yüksek gerilim!
        Firari anne ve oğlu için iade talepnamesi!
        Firari anne ve oğlu için iade talepnamesi!
        Yapay zeka atılımı değerini yükseltti
        Yapay zeka atılımı değerini yükseltti
        Para mutluluk getirir mi?
        Para mutluluk getirir mi?
        Kadına 'annelik cezası' erkeğe kariyer
        Kadına 'annelik cezası' erkeğe kariyer

        Benzer Haberler

        Baskil Kaymakamı Kundakçı'dan, İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü...
        Baskil Kaymakamı Kundakçı'dan, İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü...
        İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
        İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
        Elazığ'da ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı
        Elazığ'da ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı
        Elazığ'da kız meslek lisesi öğrencileri Gazzeli çocuklar için giysi dikiyor
        Elazığ'da kız meslek lisesi öğrencileri Gazzeli çocuklar için giysi dikiyor
        Elazığ'da asayiş uygulamasında 5 şüpheli yakalandı
        Elazığ'da asayiş uygulamasında 5 şüpheli yakalandı
        Elazığ'da polis okul önlerinde denetim yaptı
        Elazığ'da polis okul önlerinde denetim yaptı