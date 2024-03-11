Elazığ'da polis okul önlerinde denetim yaptı

Elazığ'da polis ekipleri okul önlerinde denetim gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, öğrencilerin eğitimlerini güvenli bir şekilde sürdürmesi ve her türlü zararlı faktörden uzak tutulması amacıyla okul önü ve çevrelerinde denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Metin Koloğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Elazığ Ortaokulu, Cemal Gürsel İlkokulu ve Seyda Molla Bahri İmam Hatip Ortaokulu çevresinde 8 ekip ve 18 personel ile denetim yapıldı.

Denetimlerde, okulla ilişkisi olmayan şüpheli şahıslar, sürücüler, servis araçları ve iş yerleri kontrol edildi.

Okul çevrelerindeki denetimlerin devam edeceği belirtildi.