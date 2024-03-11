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        Elazığ'da polis okul önlerinde denetim yaptı

        Elazığ'da polis ekipleri okul önlerinde denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 12:24 Güncelleme: 11.03.2024 - 12:24
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        Elazığ'da polis okul önlerinde denetim yaptı
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        Elazığ'da polis ekipleri okul önlerinde denetim gerçekleştirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, öğrencilerin eğitimlerini güvenli bir şekilde sürdürmesi ve her türlü zararlı faktörden uzak tutulması amacıyla okul önü ve çevrelerinde denetimlerini sürdürüyor.

        Bu kapsamda Metin Koloğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Elazığ Ortaokulu, Cemal Gürsel İlkokulu ve Seyda Molla Bahri İmam Hatip Ortaokulu çevresinde 8 ekip ve 18 personel ile denetim yapıldı.

        Denetimlerde, okulla ilişkisi olmayan şüpheli şahıslar, sürücüler, servis araçları ve iş yerleri kontrol edildi.

        Okul çevrelerindeki denetimlerin devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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